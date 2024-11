Caminaba con su hijo y lo alcanzó un rayo: murió al instante

Un hombre de 30 años perdió la vida al ser impactado por un rayo mientras paseaba con su hijo de seis años en la ciudad de San Salvador de Jujuy. El hecho ocurrió a orillas del río Chijra, en la zona limítrofe entre los barrios Suipacha y Campo Verde, en medio de una tormenta eléctrica que precedió a una llovizna que afectó varias zonas de la ciudad.

Según testigos y relatos familiares, el hombre fue alcanzado por el rayo mientras caminaba con su hijo, quien, al ver que su padre no respondía, corrió hacia su casa, ubicada a pocos metros, para pedir ayuda. El pequeño informó a un familiar que su padre estaba tendido en el suelo y no reaccionaba, lo que llevó a la familia a salir inmediatamente en busca de asistencia.

Al llegar al lugar, el familiar del fallecido encontró al hombre sin vida en el suelo. De inmediato, la familia notificó a la policía, que arribó rápidamente al sitio junto al personal del Same. El diagnóstico de los médicos fue contundente: el hombre había fallecido debido a un paro cardiorespiratorio no traumático, ya que no presentaba heridas ni lesiones visibles.