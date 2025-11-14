Un devastador incendio tuvo lugar este viernes al mediodía en una vivienda de la calle Comodoro Rivadavia, en la ciudad de Centenario. Al llegar al lugar, Bomberos Voluntarios se encontraron con la triste noticia de que cinco perros habían muerto a causa del fuego y el humo.

El incidente, que comenzó en el techo de machimbre de la vivienda, se cree que fue originado por un cortocircuito. A pesar de los esfuerzos por controlar las llamas, el humo provocó que los animales se asfixiaran, impidiendo cualquier posibilidad de rescate.

El siniestro afectó considerablemente los bienes materiales de la vivienda. Se registraron daños importantes en varios electrodomésticos, entre ellos un lavarropas, un termotanque, una heladera, así como en muebles y un somier.

Los propietarios de la casa no se encontraban presentes al momento del incidente, lo que, en parte, contribuyó a la rapidez con la que el fuego se propagó, ya que no hubo personas en el lugar para intentar sofocar las llamas antes de que avanzaran.

El equipo de bomberos, que actuó rápidamente para sofocar el fuego y evitar que las llamas se extendieran a otras propiedades, no pudo hacer nada por los perros, que quedaron atrapados dentro de la casa. Las autoridades continúan investigando las causas del cortocircuito y no se reportaron mayores detalles sobre los propietarios de la vivienda, que aún no se han manifestado públicamente.