Cayó en Cipolletti una pareja de neuquinos que usaban inhibidores de alarma para robar

Una pareja de Neuquén fue detenida en el coqueto barrio El Manzanar de Cipolletti por cometer una serie de robos usando inhibidores de alarma. El operativo de la Policía no solo logró la captura de los ladrones, sino que también permitió el secuestro del auto que utilizaban y la recuperación del botín que habían acumulado. Los delincuentes quedaron a disposición de la fiscalía de turno.

El personal del Destacamento 114° del barrio El Manzanar, logró dar con los autores de varios robos. Su método era siempre el mismo: bloqueaban la señal de radiofrecuencia de los controles remotos de las alarmas y cierres centralizados de los vehículos con dispositivos específicos, lo que les permitía abrir las puertas sin necesidad de forzarlas y llevarse todo lo que encontraban dentro. Este modus operandi silencioso les permitió actuar sin levantar sospechas.

Dentro del auto de los ladrones encontraron un inhubidor de alarma, una ganzúa y una batería para el dispositivo electrónico

Poco después del mediodía, el personal logró dar con un Peugeot 308 blanco utilziado por los ladrones para cometer los robos. Dentro del auto, encontraron el dispositivo electrónico configurado como inhibidores, una llave tipo ganzúa y una batería para equopo de radiofrecuencia. Además, hallaron dinero en efectivo, tanto pesos como dólares, y otras pertenencias que fueron reconocidas por sus legítimos dueños.

Con todas las pruebas en su poder, la Policía procedió a la detención de la pareja. Ahora, los dos ladrones están a disposición de la fiscalía de Cipolletti, a cargo de Julieta Della Cha, quien se encargará de formalizar los cargos.