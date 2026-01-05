Un operativo preventivo desplegado durante la madrugada de este domingo en el Balneario Las Grutas permitió detener en flagrancia a una mujer de 29 años, oriunda de Córdoba, acusada de cometer robos a vehículos mediante el uso de un inhibidor de alarmas. El procedimiento se concretó alrededor de la una de la mañana del domingo, en el contexto de los controles intensivos que la Policía de Río Negro realiza durante la temporada de verano.

La mujer había llegado a la localidad supuestamente por vacaciones, pero estaría vinculada a una seguidilla de hechos delictivos contra automóviles estacionados. El dispositivo electrónico secuestrado bloqueaba los sistemas de seguridad de los autos, permitiendo abrirlos sin activar la alarma ni el cierre centralizado.

El accionar policial se activó tras detectar movimientos sospechosos en la zona. Los efectivos actuaron de inmediato, evitando que el delito se consumara y lograron interceptar a la sospechosa cuando aún tenía en su poder el inhibidor. Durante la requisa se incautaron además otros elementos vinculados a la investigación.

La presencia activa de la Policía en la costa atlántica rionegrina forma parte de un esquema de controles reforzados durante la temporada estival, con el objetivo de prevenir delitos contra la propiedad y garantizar seguridad a turistas y residentes. Fuentes judiciales confirmaron que se iniciaron actuaciones correspondientes y que la mujer quedó a disposición de la Fiscalía, que investiga su posible participación en otros hechos similares registrados en la región. Este lunes se realizará la audiencia de formulación de cargos.