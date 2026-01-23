La Policía de Río Negro informó que Mercedes Sandoval Ailén, la mujer de 34 años que era intensamente buscada en la región, fue hallada en buen estado de salud durante la jornada de este martes.

La confirmación fue realizada por el comisario Leonardo Barra, titular de la Comisaría 32 de Cipolletti, quien agradeció la colaboración de la comunidad y de los medios en la difusión del caso.

Regreso al domicilio familiar

Según precisaron fuentes policiales, la mujer regresó por sus propios medios al domicilio de su progenitora en la ciudad de Cipolletti, donde se constató que se encontraba en buen estado general de salud.

Con este resultado, quedó sin efecto el pedido de averiguación de paradero que se había activado días atrás tanto en Río Negro como en Neuquén, e incluso con difusión en Chile.

El contexto de la búsqueda

La denuncia había sido radicada por la madre de Sandoval en Cipolletti, pese a que la mujer es oriunda de Taquimilán, provincia de Neuquén.

La búsqueda había generado especial preocupación debido a que la mujer se encuentra bajo tratamiento psicológico, lo que motivó un operativo de difusión ampliado.

Desde la Policía habían indicado que la última vez había sido vista en jurisdicción de la comisaría cipoleña y que no respondía llamadas ni mensajes.

Agradecimiento a la comunidad

Desde la fuerza destacaron la importancia de la difusión responsable y la rápida colaboración de la ciudadanía, lo que permitió cerrar el operativo sin consecuencias mayores.