Una advertencia oficial volvió a poner el foco en una modalidad de estafa digital que avanza silenciosamente y deja consecuencias graves en el Alto Valle. El gancho es simple, atractivo y aparentemente inofensivo: una promoción con descuentos importantes. El desenlace, en cambio, puede ser devastador.

La maniobra fue detectada por la Unidad Fiscal de Cibercrimen, que alertó sobre publicaciones falsas que utilizan el nombre del supermercado La Anónima para captar víctimas y acceder a información sensible.

Un anuncio que despierta interés

Todo comienza con una publicación que circula en redes sociales. El mensaje ofrece un 40% de descuento destinado a jubilados y pensionados, un beneficio que resulta especialmente atractivo en un contexto económico complejo y que apunta a una franja etaria que suele ser objetivo de este tipo de maniobras delictivas.

El aviso incluye un enlace que promete activar el descuento o iniciar el trámite para acceder a la promoción. Ese clic marca el inicio del problema.

Un contacto que genera confianza

Luego de ingresar al enlace, la persona es redirigida a una página que simula ser un canal de atención. Minutos más tarde, llega una videollamada por WhatsApp desde un número desconocido.

Del otro lado, un supuesto operador se presenta como representante del supermercado y ofrece “ayuda” para completar el proceso. El diálogo busca generar tranquilidad y apuro al mismo tiempo.

La aplicación que abre la puerta

Durante la comunicación, el falso operador insiste en que es necesario instalar una aplicación para “validar el beneficio”. Esa app, de acceso remoto, permite ver y controlar el celular de la víctima.

Una vez instalada, los estafadores pueden observar la pantalla, acceder a datos privados, ingresar a cuentas bancarias y obtener claves personales. El resultado suele ser el vaciamiento de cuentas y otros fraudes difíciles de revertir.

Por qué la alarma es mayor

Las autoridades remarcaron que esta modalidad apunta especialmente a adultos mayores, un sector más vulnerable frente a este tipo de engaños digitales. El uso de una marca reconocida y de un beneficio concreto refuerza la credibilidad del fraude.

Desde la Unidad Fiscal de Cibercrimen recordaron que ninguna empresa solicita la instalación de aplicaciones ni realiza validaciones de descuentos mediante llamadas o videollamadas.

Qué tener en cuenta para no caer

Ante este escenario, se pidió extremar las precauciones:

No ingresar a enlaces de supuestas promociones.

No atender llamadas ni videollamadas de números desconocidos.

No instalar aplicaciones sugeridas por terceros.

Reportar las publicaciones falsas en redes sociales.

La advertencia busca frenar una maniobra que ya dejó víctimas y que sigue circulando. La prevención, remarcaron, es clave para evitar que un beneficio aparente termine en una pérdida irreparable.