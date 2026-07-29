Una violenta intervención policial ocurrida durante la madrugada del 19 de julio en Villa La Angostura es investigada por el Ministerio Público Fiscal, luego de que tres efectivos de la Policía del Neuquén resultaran lesionados durante un procedimiento realizado tras un llamado de emergencia. Entre los heridos se encuentra una agente que sufrió lesiones de gravedad y debió ser trasladada de urgencia a la ciudad de Neuquén, mientras que también se registraron daños en un patrullero. Paralelamente, la Justicia tramita denuncias presentadas por las jóvenes demoradas contra el personal policial.

El origen del episodio se remonta al llamado de auxilio realizado por una mujer que denunció haber sido perseguida y agredida cuando se retiraba de un local bailable. Según consta en la denuncia, al pasar por inmediaciones de la Capilla Nuestra Señora de los Lagos, junto al edificio municipal, fue interceptada por cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— que comenzaron a insultarla y a arrojarle botellas de vidrio. Ante la situación, la mujer escapó del lugar y solicitó asistencia a través del servicio de emergencias policiales.

De acuerdo con el abogado Cristian Pettorosso, según publico La Angostura Digital, representante de los efectivos involucrados, la denunciante es una de las principales testigos de la causa, ya que su relato permitió reconstruir el inicio de los hechos que derivaron en el procedimiento policial. Esa declaración forma parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía para determinar cómo se desarrolló el incidente y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Siempre según la versión de la defensa de los policías, el móvil arribó a la intersección de las calles Draskler y Barbagelata, donde dos hermanas mellizas fueron interceptadas para ser identificadas. Pettorosso sostuvo que las jóvenes habrían ofrecido una fuerte resistencia al procedimiento, agrediendo a los efectivos con golpes de puño, patadas y rasguños, lo que provocó lesiones a tres integrantes de la fuerza.

Como consecuencia del enfrentamiento, la agente que sufrió las heridas más graves debió ser derivada de urgencia a la capital provincial y quedó fuera de servicio. El abogado indicó que la uniformada, integrante del personal femenino enviado por el Ministerio de Seguridad para reforzar la seguridad durante la temporada invernal en Villa La Angostura, sufrió desviación del tabique nasal, lesiones en la columna vertebral, traumatismos en ambas rodillas, golpes en el rostro y la cabeza, por lo que permanece en reposo absoluto.

Pettorosso agregó que otra oficial recibió una herida cortante en la frente que requirió varios puntos de sutura en el Hospital Dr. Oscar Arraiz, mientras que un tercer efectivo también presentó lesiones faciales. Asimismo, señaló que durante el procedimiento una de las jóvenes habría provocado daños en una de las puertas del patrullero mediante patadas, hecho que también quedó incorporado a la investigación judicial.

La causa continúa bajo investigación del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar la secuencia de los hechos y las eventuales responsabilidades penales de todos los involucrados. En ese marco, además de la denuncia que dio origen al operativo y de las actuaciones impulsadas por las lesiones sufridas por los efectivos, también se analizan las denuncias presentadas por las jóvenes demoradas contra el personal policial, por lo que el expediente permanece abierto a la espera de nuevas medidas y pruebas.