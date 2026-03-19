La ciudad de Neuquén se prepara para vivir una jornada deportiva y recreativa este domingo 22 de marzo, cuando se lleve a cabo una nueva edición de la “Media Maratón de los Ríos” en el Paseo de la Costa, en el marco del Día Mundial del Agua. Con más de 1.400 inscriptos provenientes del Alto Valle, distintos puntos de la provincia y otras regiones del país, el evento se consolida como una propuesta que combina actividad física, turismo y conciencia ambiental. La iniciativa es impulsada por la subsecretaría de Recursos Hídricos, en conjunto con el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial.

La largada está prevista para las 10 de la mañana, mientras que desde las 9:30 se realizará la entrada en calor. El día previo, se llevarán adelante las acreditaciones entre las 13 y las 20 en la sede de Recursos Hídricos ubicada en el Paseo de la Costa, donde los participantes recibirán sus kits y chips de clasificación.

La competencia ofrecerá tres distancias adaptadas a distintos niveles: un circuito recreativo de 5 kilómetros, ideal para familias y principiantes, y dos recorridos competitivos de 10 y 21 kilómetros para corredores más experimentados. Uno de los aspectos distintivos será el contacto directo con la naturaleza. Los circuitos combinarán tramos urbanos con sectores de aventura, incluyendo el cruce de brazos del río Limay y el paso por una isla, lo que propone una experiencia diferente a la de una carrera tradicional.

Además del aspecto deportivo, durante la jornada habrá stands informativos, actividades recreativas y propuestas educativas orientadas al cuidado del agua y el ambiente, junto con puestos de hidratación y asistencia sanitaria. Desde la organización destacaron que el objetivo es promover hábitos saludables y generar mayor conciencia sobre la importancia de los recursos naturales, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar del entorno al aire libre en un ambiente familiar.