Jueves 29 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Robo con inhibidores

Le robaron herramientas y documentación de su camioneta en el Paseo de la Costa: pide ayuda para recuperarlas

El vecino cipoleño paseaba por la costa y cuando volvió se encontró con la desagradable sorpresa del robo de sus elementos de trabajo.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 18:46
Un vecino de Cipolletti denunció haber sido víctima de un robo en el Paseo de la Costa de Neuquén. Los delincuentes se llevaron toda su documentación y herramientas del interior de su camioneta estacionada.

No es el primer caso de inseguridad que ocurre en la zona y se cree que habrían utilizado un inhibidor para robarle las pertenencias mientras él paseaba por la costa neuquina. El vecino cipoleño había finalizado unos trabajos en la zona y luego se dirigió al Paseo para descansar, donde ocurrió el hecho.

Según contó, estacionó su camioneta en las calles Rio Negro y Humahuaca, cerca del río. Cuando volvió, notó que su camioneta estaba abierta y le habían robado. Se llevaron no solo sus herramientas, sino también su billetera con documentación y tarjetas.

El damnificado, Luis Muñoz detalló que también le hicieron un par de compras con su tarjeta de Mercado Pago, con el último dinero que le quedaba del mes.

A partir de este hecho de inseguridad está solicitando colaboración a la comunidad para poder recuperar lo robado. Pide a los delincuentes que le devuelvan aunque sea los documentos, ya que sino deberá hacer el trámite para conseguirlos de cero.

Manifestó que el dinero no era mucho y que no le interesa, pero sí pide recuperar sus documentos. Con bronca y dolor describió que es una persona trabajadora y que solo pide que devuelvan su caja de herramientas y sus documentos.

En caso de saber algo de sus pertenencias, pueden contactarlo por Facebook como Lucho Muñoz.

