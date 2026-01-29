Un vecino de Cipolletti denunció haber sido víctima de un robo en el Paseo de la Costa de Neuquén. Los delincuentes se llevaron toda su documentación y herramientas del interior de su camioneta estacionada.

No es el primer caso de inseguridad que ocurre en la zona y se cree que habrían utilizado un inhibidor para robarle las pertenencias mientras él paseaba por la costa neuquina. El vecino cipoleño había finalizado unos trabajos en la zona y luego se dirigió al Paseo para descansar, donde ocurrió el hecho.

Según contó, estacionó su camioneta en las calles Rio Negro y Humahuaca, cerca del río. Cuando volvió, notó que su camioneta estaba abierta y le habían robado. Se llevaron no solo sus herramientas, sino también su billetera con documentación y tarjetas.

El damnificado, Luis Muñoz detalló que también le hicieron un par de compras con su tarjeta de Mercado Pago, con el último dinero que le quedaba del mes.

A partir de este hecho de inseguridad está solicitando colaboración a la comunidad para poder recuperar lo robado. Pide a los delincuentes que le devuelvan aunque sea los documentos, ya que sino deberá hacer el trámite para conseguirlos de cero.

Manifestó que el dinero no era mucho y que no le interesa, pero sí pide recuperar sus documentos. Con bronca y dolor describió que es una persona trabajadora y que solo pide que devuelvan su caja de herramientas y sus documentos.

En caso de saber algo de sus pertenencias, pueden contactarlo por Facebook como Lucho Muñoz.