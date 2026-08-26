A 140 años del nacimiento de Ceferino Namuncurá, el paraje San Ignacio mantiene vivos su memoria y legado

A 140 años de su nacimiento, la figura de Ceferino Namuncurá continúa ocupando un lugar especial en la memoria colectiva de la Patagonia. Su historia trasciende el ámbito religioso y se vincula con valores como el servicio, la solidaridad y el respeto por las raíces culturales de los pueblos originarios.

Cada 26 de agosto, miles de personas recuerdan al joven nacido en Chimpay, Río Negro, cuya vida breve dejó una huella profunda en la región. En Neuquén, ese legado encuentra uno de sus espacios más representativos en San Ignacio, un paraje ubicado a unos 60 kilómetros de Junín de los Andes, donde desde 2009 descansan sus restos.

El Santuario Kultrún, un símbolo de encuentro entre culturas

En el corazón de la Comunidad Mapuche Namuncurá se levanta el Santuario Kultrún, una construcción única que combina elementos de la espiritualidad cristiana con símbolos propios de la cosmovisión mapuche.

Su diseño circular, inspirado en el kultrún —instrumento ceremonial de gran importancia cultural—, se integra al paisaje cordillerano y se ha convertido en uno de los sitios más visitados del Camino de la Fe neuquino.

Dentro del santuario se encuentra la tumba de Ceferino, ubicada en una fosa excavada en la roca. El espacio invita al recogimiento y la reflexión, mientras que los vitrales de colores recuerdan una de las frases más conocidas del joven beato: “Quiero ser útil a mi gente”.

Más que un lugar de peregrinación, el santuario representa un punto de encuentro entre distintas tradiciones que forman parte de la identidad patagónica.

Una vida marcada por la vocación de servicio

Ceferino Namuncurá nació el 26 de agosto de 1886. Era hijo del cacique Manuel Namuncurá y de Rosario Burgos, y nieto del histórico líder mapuche Calfucurá.

La infancia de Ceferino transcurrió en una Patagonia atravesada por profundos cambios sociales y culturales. Desde pequeño mostró interés por el estudio y una marcada sensibilidad hacia las necesidades de los demás.

A los 11 años viajó a Buenos Aires para continuar su formación educativa. Allí ingresó al Colegio Salesiano Pío IX, donde fortaleció su fe y comenzó a construir el proyecto de vida que lo acompañaría hasta sus últimos días.

La tuberculosis alteró ese camino. La enfermedad lo obligó a realizar distintos tratamientos y finalmente lo llevó a Europa, donde continuó sus estudios acompañado por la congregación salesiana. Falleció el 11 de mayo de 1905 en Roma, cuando apenas tenía 18 años.

Aunque su vida fue breve, la imagen de aquel joven que soñaba con ayudar a su pueblo se convirtió con el tiempo en una referencia para generaciones de creyentes y comunidades indígenas.

El regreso a la Patagonia y la construcción de una memoria colectiva

Después de su muerte, los restos de Ceferino permanecieron durante décadas en Italia y luego en Fortín Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Recién el 13 de agosto de 2009 regresaron definitivamente a la Patagonia, tras una gestión impulsada por su familia y autorizada por el Vaticano. El traslado hasta San Ignacio fue vivido como un acontecimiento histórico por la comunidad mapuche y por numerosos fieles.

La llegada significó mucho más que un cambio de ubicación geográfica. Para muchas familias de la región representó el retorno simbólico de una figura profundamente ligada a la historia y la identidad de los pueblos patagónicos.

Un legado que sigue vivo en Neuquén

La beatificación de Ceferino Namuncurá, realizada en 2007 en Chimpay, consolidó un reconocimiento que había comenzado décadas antes dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, su legado continúa creciendo también fuera del ámbito religioso.

En San Ignacio, la memoria de Ceferino se expresa a través de celebraciones, encuentros comunitarios y peregrinaciones que cada año reúnen a personas de distintos lugares del país.

Su historia es recordada como la de un joven que buscó formarse para servir a los demás, un mensaje que mantiene vigencia en tiempos marcados por desafíos sociales, culturales y comunitarios.