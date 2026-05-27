El documental “El Faro”, inspirado en el emblemático parque escultórico Vía Christi de Junín de los Andes, fue seleccionado para participar del Festival Internacional de Films Turísticos que se desarrollará en octubre en Portugal. La producción se convirtió así en el primer film argentino en formar parte de este reconocido certamen dedicado al cine turístico y cultural.

La noticia generó entusiasmo entre quienes impulsaron el proyecto, ya que representa un importante reconocimiento internacional para una obra audiovisual que pone en valor la identidad cultural y espiritual de la Patagonia. El documental rescata la relevancia del Vía Christi como uno de los espacios artísticos y religiosos más destacados de la región, además de su fuerte vínculo con el turismo religioso.

El Vía Christi será protagonista en Europa a través del documental dirigido por Esteban “Mex” Hoffmann.

La historia de “El Faro” comenzó en 2017, cuando un equipo de Radio y Televisión del Neuquén (RTN) viajó en reiteradas oportunidades a Junín de los Andes para registrar imágenes del parque y entrevistar a artistas, colaboradores y protagonistas del proyecto. Tras un extenso proceso de producción y posproducción, la película fue finalizada en 2018 y posteriormente presentada en distintas ciudades de la región, entre ellas San Martín de los Andes, San Carlos de Bariloche y Neuquén.

El documental fue dirigido por Esteban “Mex” Hoffmann y propone una mirada profunda sobre el Vía Christi, integrando testimonios, imágenes de archivo y recorridos visuales que reconstruyen la historia del parque. Para la presentación en Portugal se proyectará una versión reducida de aproximadamente 20 minutos, enfocada en la importancia cultural, artística y turística del lugar dentro de la denominada Ruta Binacional de la Fe, circuito que une destinos de Argentina y Chile.

Junín de los Andes tendrá representación internacional con una producción centrada en el Vía Christi.

Uno de los aspectos más destacados de la producción es la integración de elementos de la cultura mapuche con símbolos católicos, una combinación que atraviesa gran parte del parque escultórico y que busca reflejar la identidad intercultural de la región. Guardas, telares y el kultrun aparecen incorporados a la iconografía cristiana en una propuesta artística única en la Patagonia.

“El Faro” tiene una duración total de 75 minutos y contó con la producción de Juan Olmos, además del trabajo de Alejandro Mercado en cámara y sonido. La música original estuvo a cargo de Sebastián Aranda, Tito Gutiérrez, Ramiro Lorenzo y Facundo Lezcano, entre otros artistas que participaron del proyecto audiovisual.