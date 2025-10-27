Junín de los Andes recibió las telecabinas que formarán parte del Vía Christi

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, recorrieron las instalaciones de la guarnición militar local, donde se resguardan las telecabinas que formarán parte del futuro sistema de transporte del parque temático Vía Christi. El proyecto conectará la base del parque temático con el Cristo Luz, ubicado en la cima del cerro, permitiendo una nueva forma de acceder al recorrido religioso y contemplar el paisaje natural de la localidad.

Durante la visita, el mandatario provincial destacó la importancia del proyecto para el desarrollo turístico y religioso de la región. “Estas telecabinas permitirán realizar una obra de ingeniería que nos permitirá visitar el Vía Christi trasladándonos por este medio de elevación. Para Junín de los Andes es muy importante poner en valor turístico este punto fundamental de nuestro Camino de la Fe”, señaló Figueroa.

Por su parte, el ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, celebró la llegada del equipamiento y aseguró que “es una gran noticia para el turismo y la localidad. Si bien es una obra que está dando sus primeros pasos, la iniciativa potenciará el desarrollo permitiendo más accesibilidad a un atractivo emblema del Turismo Religioso”.

El intendente Luis Madueño explicó que las cabinas “serán reacondicionadas y permanecerán en resguardo en la guarnición militar de nuestra ciudad, donde se realizarán las tareas de mantenimiento necesarias antes de su instalación”. Además, valoró el trabajo conjunto entre el municipio, el Gobierno provincial, y los equipos de Vialidad Provincial y Corfone, que colaboran en el operativo de traslado.

Las unidades, que prestaban servicio en el centro de esquí Chapelco, serán reutilizadas y adaptadas para su funcionamiento en el parque temático religioso, conectando la base del recorrido con el Cristo Luz. En las próximas semanas arribarán también las columnas de soporte, torres, rieles, poleas, contrapesos y motores, completando el equipamiento necesario para la instalación del sistema.

Desde el municipio destacaron que la llegada de las telecabinas representa un paso clave en la consolidación del proyecto del Vía Christi, parte de una estrategia de fortalecimiento del turismo religioso y cultural de Junín de los Andes. La iniciativa busca ampliar la oferta turística, generar empleo y posicionar a la ciudad como un destino de referencia en la región patagónica.