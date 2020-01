Pereyra se reunirá con Nielsen y siguen las asambleas en la provincia

En la jornada del martes, representantes del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén y Río Negro realizaron una numerosa asamblea en Catriel para informar a los trabajadores sobre la situación, que describen como crítica y sin convocatoria de cara al 28 de enero que vence la conciliación obligatoria. El propio secretario general, Guillermo Pereyra, confirmó que este miércoles la misma metodología se llevará a Rincón de los Sauces, para luego seguir por Cutral Co y Plaza Huincul, y también en la capital neuquina, el 23 de enero.

Para Marcelo Rucci, secretario administrativo del sindicato petrolero, la falta de convocatoria para darle continuidad a la situación suspendida por la conciliación obligatoria “es una maniobra especulativa de las empresas productoras que quieren definir situaciones con el Gobierno Nacional”.

En Noticiero Central, Pereyra mantuvo la misma línea, enfatizando que “tenemos que tratar de evitar el conflicto. La conciliación vence el 28 de enero. No hemos sido llamados, todas son evasivas pese a las reuniones mantenidas con las empresas y las cámaras. En ese caso, las empresas serán responsables de alterar la paz social”. La preocupación radica en que existen “suspendidos” 600 telegramas de despidos y haya alrededor de 1200 situaciones al borde del despido. “Acá no queremos ni un solo trabajador en la calle. Pero si no definimos antes del 28 de enero, automáticamente se ejecutan esos despidos”, explicó.

En otro orden de cosas, el líder sindical confirmó que en las próximas horas se reunirá con el presidente de YPF, Guillermo Nielsen. Esto decía: