Denuncian casos de maltrato a empleadas domésticas

Desde el Sindicato del Personal del Servicio Doméstico de Neuquén y Río Negro, denuncian que crece el maltrato psíquico y físico al personal doméstico.

La dirigente del Sindicato, Sonia Kopprio, indicó en AM 550 que cada vez hay más agresiones y que recibieron un caso, en particular, en el cual la trabajadora no quería denunciar por miedo, y quedó con severas complicaciones en su salud.

Además, aseguró que la mayoría de las denunciantes, provienen de mujeres extranjeras.

“Hemos recibido muchas compañeras con daños psicológicos y físicos. Nos encontramos con empleadores y empleadoras que maltratan como si estuviésemos en la época de la esclavitud. Las mismas mujeres les pegan a sus empleadas mujeres. No entiendo qué nos pasa como sociedad”, continuó.

En este contexto, pidió continuar con las denuncias para que puedan intervenir y recordó los métodos para poder hacerlo.