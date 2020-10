Cómo aplicará Gutiérrez la nueva cuarentena, desde este martes

A partir de la nueva Fase en la que ingresa la zona metropolitana neuquina, sumado a la Comarca petrolera y Zapala, desde este martes y hasta el 26 de octubre, se retrocede en la apertura comercial, en todo lo referente a la atención al público y en particular, limita al sector gastronómico a la modalidad delivery y take away. La “novedad” es que crea un concepto de burbuja sanitaria, alimentaria y recreativa”, donde se podrá acudir por terminación de DNI, pero fundamentalmente se apela a tener sólo contacto con el círculo conviviente.

El gobernador Omar Gutiérrez adhirió este lunes al decreto Nº 792/20 del presidente Alberto Fernández, que establece volver a la instancia de ASPO -Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio- para los aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala, como de DISPO -Distanciamiento Social y Preventivo Obligatorio- para el resto de la provincia. En cuanto a la particularidad de qué actividades económicas, recreativas y deportivas se podrán realizar como los horarios permitidos, la información oficial es la siguiente:

Se crean las Burbujas Barriales Alimentarias, Sanitarias y Recreativas. Las personas podrán circular en forma peatonal, en bicicleta u otros vehículos similares para provisión de alimentos y medicamentos en comercios y farmacias de cercanía a sus domicilios.

Estas salidas continuarán ordenadas de acuerdo a la terminación de DNI de cada ciudadano: los terminados en 0, 2, 4, 6 y 8: lunes, miércoles y viernes. Los terminados en 1, 3, 5, 7 y 9: martes, jueves y sábados.

No se podrá circular en vehículo motor en las vías públicas de esas localidades, excepto: trabajadores y trabajadoras de actividades esenciales, personas que tienen turnos médicos ya agendados y personas que necesiten recibir atención médica de urgencia.

La práctica de actividades deportivas autorizadas podrá realizarse los días viernes y sábados de 8:00 a 20:00 horas. Se ordenará de acuerdo a la terminación de DNI de cada ciudadano y ciudadana: los terminados en 0, 2, 4, 6 y 8: lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 20:00 horas y los terminados en 1, 3, 5, 7 y 9: martes, jueves y sábados, de 8:00 a 20:00 horas.

Los domingos 18 y 25 de octubre sólo podrán realizarse salidas recreativas peatonales o en bicicleta en las modalidades ya previstas para los días domingo, y dentro de las “Burbujas Recreativas Barriales” de referencia de cada persona: por la mañana, prioridad para adultos mayores de 60 años, después de las 13:00 y hasta las 20:00 el resto de la población.

Actividades esenciales y autorizadas

Las actividades esenciales fueron ampliadas a 31 items. Entre ellos están supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza, farmacias, ferreterías y veterinarias.

También están contempladas las vinculadas a provisión de garrafas, industrias que integran la cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios; personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

Es personal esencial el afectado a obra pública, actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca; actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales y actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

Asimismo, se incluye la recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos; mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias. Incluye servicio de plomeros, gasistas, y electricistas. También el transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP. Se mantiene el delivery-reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

Están incluidos los Servicios de lavandería; servicios postales y de distribución de paquetería; servicios esenciales de vigilancia, limpieza (incluye jardinería) y guardia; guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

También los vinculados a los servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades vinculadas autorizadas; hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria; operación de aeropuertos; operación de garages y estacionamientos con dotaciones mínimas.

Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas solo con servicios de reparto domiciliario.

La inscripción, identificación y documentación de personas; actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos; actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas; oficinas de rentas de las provincias y de los municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas; establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género, atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo; Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo y ópticas, con sistema de turno previo.

Actividades autorizadas sin uso de transporte público ni vehículos a motor

En virtud de artículo 12º -DNU 792 / 20 se autorizaron las obras privada, obra privada de infraestructura energética, venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones, profesiones liberales, actividad notarial y personal de servicio doméstico en casas particulares.

Las actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera, curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. La venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas no esenciales, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio.

En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público. Bares y restaurantes podrán funcionar únicamente mediante la modalidad take away y “delivery”.

Talleres mecánicos, para atención exclusivamente de vehículos afectados a actividades esenciales. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. En ningún caso podrán realizar atención al público.

Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para vehículos afectados a actividades esenciales.

Actividades Esenciales del Sector Público

Está contemplado el personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. Las autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales y municipales. También los trabajadores y trabajadoras de los sectores público nacional, provincial y municipal convocados y convocadas por las respectivas autoridades.

Se incluye al personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes; personal diplomático y consular extranjero; personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones, sin reunión de personas. Personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social-ANSES y personal docente y no docente de los establecimientos educativos que reanuden las clases presenciales o las actividades educativas no escolares presenciales.

Actividades Esenciales –Sociedad Civil

Incluye a las personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos; personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o adolescentes; personas que deban atender una situación de fuerza mayor; circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual; circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden y traslado de niños, niñas y adolescentes.

El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández invitó a Gutiérrez al anuncio desde Casa Rosada de las nuevas medidas para 18 departamentos de diferentes provincias del país, entre las que se incluyeron Neuquén y Río Negro.