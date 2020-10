Denuncia que una tarjeta utilizó su publicación sin permiso

Según la hija de la mujer fallecida, la tarjeta no sólo utilizó la foto de su mamá, sino que también dejó las palabras que ella publicó.

Las redes sociales reflejan los estados de ánimo de las personas. Cumpleaños, nacimientos, casamientos y fallecimientos de seres queridos son anunciados en Facebook e Instagram mayoritariamente. También es común que una foto publicada sea utilizada por terceros con otros fines. Precisamente esto fue lo que denunció una mujer que dos días después de despedirse de su madre de manera virtual, recibió mensajes de sus amigos con una captura de pantalla en la que su publicación era utilizada por una reconocida tarjeta de crédito para vender seguros de vida para jubilados.

La madre de Silvia Vega fue diagnosticada de Covid y su estado de salud se agravó. Luego de ser internada en el Sanatorio Juan XXIII de Roca, falleció. Y por los protocolos vigentes, sus familiares no pudieron despedirla. Tampoco una de sus hijas, Silvia Vega, que vive en Lago Puelo, en Chubut.

Con un dolor enorme por la pérdida, Silvia decidió escribir en su muro de Facebook un emotivo mensaje de despedida con la última foto que le sacó a su madre. "Gracias mamita por todo, me enseñaste muchas cosas. Te voy a extrañar mucho. Me vas a hacer falta. Vuela, vuela alto mami, encuentra paz infinita!!! Te encontrarás con papá. Descansá en paz madre hermosa y tan querida. Siempre estarás en corazón en un lugar muy especial. Te amaré por siempre... descansá en paz", rezaba la frase junto con una foto de la mujer con una enorme sonrisa apoyada en un bastón y con la otra mano saludando.

"Era un recuerdo de la última vez que la vi, en febrero que fue la última vez que fui, la saqué yo desde arriba del micro, y ella saludándome”, comentó durante la entrevista realizada en el portal Noticias de El Bolsón.

La mujer falleció el sábado y el domingo su hija sintió la necesidad de realizar una publicación. Buscó en su teléfono la foto de febrero y le dedicó un mensaje muy emotivo: "me expreso con mis palabras, con mis sentimientos, con mi dolor, subo la foto y mis palabras". Sin embargo, el día lunes "me llaman por teléfono para decirme que la Tarjeta Naranja había usado la foto de mi mamá y mis palabras para venderle a los jubilados la tarjeta”, denunció.

“Esta gente está usurpando sin mi consentimiento, sin mi permiso, mi dolor y ellos lucran para poder vender”, afirmó Silvia, quien reconoció que la publicidad fue quitada rápidamente de las redes sociales. Sin embargo pretende presentar una demanda en la Justicia: “Aunque haya durado un minuto, no tienen derecho porque yo no llamé a la tarjeta para que hagan eso. Eso es algo personal, como lo hace toda la gente que lo sube y lo expresa en las redes”.

Silvia, quien por las restricciones vigente aún no pudo viajar para "poder ponerle una flor en el cementerio", se mostró indignada y calificó la situación como “algo totalmente macabro e irónico", e insistió en que se apropiaron de el dolor "de no haber podido estar en sus últimos momentos, no puedo viajar para darle un abrazo a mi hermana y mi hermano".