Hay 92 hoteles que vuelven a trabajar en Bariloche

El viernes Bariloche pondrá en marcha su prueba piloto. La ciudad estará abierta para recibir a 500 turistas y de esta manera retomar la actividad que desde el pasado mes de marzo quedó paralizada por la pandemia.

“Tenemos una alegría inmensa como comunidad” dijo Martin Lago, propietario de uno de los hoteles habilitados para esta prueba. “Para nosotros es un volver a activarnos, volver a trabajar un volver a dar servicios. Los barilochense encontramos a partir de esto, un momento en el cual podemos empezar a respirar otros aires y proyectar nuestra vida”.

De los pocos más de 600 alojamientos que tiene la ciudad son 92 los habilitados, bajo un protocolo elaborado por Instituto de Calidad de Turismo de Argentina (ICTA), que lo deriva el Ministerio de Turismo de Nación para todas las provincias. Cada establecimiento tuvo que adaptar ese protocolo a la estructura y al personal del lugar.

“Se trabajó mucho en la concientización de nuestra comunidad como en el personal” dijo Lago por AM 550 y CN 24/7. “Había que romper dos inercias, la nuestra como barilochenses de retomar nuestra actividades y la inercia de comunicación que se venía trayendo de quédate en casa. Bueno, ahora podemos empezar a comunicar hacia afuera que pueden empezar a venir”, pero sustentado en la seguridad, con los protocolos que serán “exagerados”, para evitar “posibles situaciones y para generar de a poco confianza, que la gente empiece a sentir que salir de su casa no solo no está mal, sino que no necesariamente conlleva riesgos”.

Quiénes están habilitados para hacer turismo en Bariloche

Solo podrán ingresar habitantes rionegrinos de localidades en ASPO. Primero serán 500 turistas en esta primera etapa. La lógica es que Bariloche tiene 150 mil habitantes aproximadamente, se pensó en "cómo poder llevar turistas a una ciudad sin sobrepasar la situación de contención de nuestro hospital zonal", la conclusión a la que se llegó es que con estas 500 personas más “no debiéramos llegar a ninguna situación comprometedora”.

Pasos a seguir para el viaje y protocolos

Las personas deben darse de alta en una aplicación de circulación de la provincia

de la provincia Reservar su alojamiento en los establecimientos aprobados

Antes del viaje se deberán testeo rápido (el costo lo asume la provincia)

(el costo lo asume la provincia) Se debe contratar un seguro

Una vez en el ingreso a Bariloche se le controlará la documentación para ir directamente al alojamiento

Realizado el check in en el hotel recibirá información del destino, horarios de comercios y gastronomía y actividades además de las normas de circulación.

Plazo máximo de 6 noches.

Mínimo interacción posible entre el turista y el personal del establecimiento

La persona toma su habitación y no toma contacto con mucamas y mucamos

Las comidas son servidos con horarios restringidos a cada uno de los comensales y por turno para evitar sobrecarga en espacios comunes.

para evitar sobrecarga en espacios comunes. Excursiones y actividades también están bajo protocolos minimizando la interacción entre personas.

Podés escuchar la nota completa acá: