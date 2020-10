Zapala: emocionante pedido de un médico con Covid

Ya es el ansiado día 14 desde que dio positivo de Covid-19, aunque debe hacer pausas para poder tomar aire. Esa falta de oxigenación de los pulmones y el mensaje emocionado a los jóvenes son los rostros más visibles que tiene el Dr. Walter Alejandro Zabala, cuando habla por AM 550 y 24/7 Noticias, sobre lo que ha padecido. En directo desde Zapala, con la voz entrecortada por la emoción clamó por la toma de “conciencia cívica y solidaridad” de la población joven “porque si llevan el virus a sus casas, a sus seres queridos, no les van a alcanzar los días para arrepentirse”.

Esa actitud desaprensiva de parte de la población que “ningunea” el perfil más cruel del coronavirus “puede significar que a tus seres queridos, tu padre, tu madre, tus abuelos, los venga a buscar una ambulancia y los despidas, luego los internen en una sala y ya casi no los veas y por último los lleven a Terapia Intensiva y ya no los veas nunca más. Y todo por un momento, una actitud desaprensiva de no cuidarte y cuidarlos”, graficó.

En un diálogo plagado de momentos emotivos, el que es considerado “el médico más gaucho de Zapala” mostró dos realidades paralelas: por un lado “tengo colegas en Zapala que están con respirador y esperemos que puedan salir adelante”, mientras que por el otro se observan en las plazas y espacios públicos, en las esquinas, a jóvenes compartiendo el mate, la botella de cerveza, los encuentros sociales.

“No les van a alcanzar los días para arrepentirse de haber llevado el virus a la casa. Yo les pido, les suplico que no cometan actos que si los analizás con conciencia son irracionales. Están chumbando al virus y a la vez estás chumbando a la muerte. Están como desafiando al destino”.

“Una vez que esto pase –agregó- tienen toda la vida para hacer lo que quieran hacer. Lo tienen por derecho y porque son jóvenes. Pero por favor tomen conciencia que con conductas de irresponsabilidad cívica les va a llevar la angustia, el temor, el padecimiento y quizá la muerte a cualquier miembro de su familia”.

Zabala, que calificó la situación en el país como “muy complicada”, recordó que en Zapala el sistema público se orientó de lleno a la prevención y atención de la pandemia, mientras que “desde un principio supimos que esto no empieza y termina en la pandemia, que a todos no compromete, ya que a la par hay que seguir con un montón de enfermedades. Pacientes hipertensos, diabéticos, oncológicos, otros con padecimientos crónicos que causan dolor y hay que darle una contención a toda esa gente, para que el sistema público también pudiera orientar todo su potencial a detener los contagios y atender la Covid-19”.

El profesional sostuvo, en el programa “Viaje al puerto de la noche”, que “cuando esta enfermedad se te pega no sabés qué dimensión va a tener, no sólo en tu cuerpo sino en cada uno de los afectos y los miembros de la familia con quienes convivís, que te aman, que te dieron la vida, que te dan la oportunidad de ser libre. Yo creo que el mensaje debe ser el de usar esa libertad con responsabilidad para contener y ayudar a todos quienes velan por nosotros”.

Zabala, con 57 años y antecedentes de hipertensión, de intervenciones coronarias y de una pancreatitis, volverá en unos días “a la trinchera”, como define a la contención y atención de cientos de pacientes del centro de la provincia del Neuquén. Atrás han quedado una docena de días que no olvidará junto a su familia, que también alojó en sus cuerpos al virus. Agradeciendo “a Dios y a todos los que nos atendieron y contuvieron”, reiteró la “imprescindible, necesaria y humana colaboración de la sociedad porque si no es así esta pandemia nos complicará más y más”.