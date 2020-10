Coronavirus: los contagios se dan porque “se baja la guardia”

Con más de 19 mil contagios registrados y 10 mil activos, la provincia de Neuquén está atravesando el peor momento de la pandemia. Las restricciones del gobierno no están llegando a la sociedad y el problema que enfrenta la provincia (y el mundo) es cómo hacer para que la gente entienda que los focos de contagios se dan en reuniones familiares y de amigos. Según el médico Pablo Olavegogeascoechea, para trabajar en ello hay que en volver a la “medicina comunitaria”.

El especialista en Medicina Interna y Magister en Investigación, explicó que este virus tiene un comportamiento muy diferente a una cantidad de virus ya conocidos, lo que “nos ha planteado un gran desafío que no nos encuentra a la altura de la circunstancia. Los contagios tienen que ver con cómo es nuestra cultura, estamos bien nos queremos abrazar al igual que cuando estamos mal, necesitamos estar en grupo, cerca de nuestra familia, de nuestros amigos”.

“La propuesta de confinamiento no funcionó, en un primer momento parecía muy atractiva pero ya después fue desgastando y ahí se perdieron momentos muy importantes en la medicina que es la medicina comunitaria, la atención primaria” esto es “educar a las personas, porque a ninguno nos gusta que nos digan no hagan eso, nos gusta saber por qué no, y tener las herramientas para tomar decisiones, eso es lo más importante” dijo Olavegogeascoechea.

Pero la realidad es que “las reuniones se van a seguir haciendo. Nadie escapa a la condición de ser humano. Ahora ¿cómo se dan los contagios? Se producen cuando uno baja la guardia, no en general en el ambiente laboral, sino en el ambiente íntimo, con su familia y amigos, donde confiamos en el otro, y ahí bajamos la guardia. Nos cercamos, nos sacamos el barbijo” dijo el especialista. Y esto teniendo en cuenta que el 40% de la sociedad no tiene síntomas pero contagia, entonces hasta tanto desarrolla un síntoma el individuo tiene 72 horas que está contagiando.”

La clave es “ir hacia la comunidad, detectar los pacientes que tienen los factores de riesgo para este virus, qué tipo de movimientos tiene esa familia, ese barrio, esa comunidad. Que se lleve el mensaje de los tres puntos que hacen que el contagio baje en intensidad: el tapaboca, la distancia y el lavado de manos”.

En cuanto a las reinfecciones Olavegogeascoechea afirmó que había 100 casos reportados en el mundo, cinco de los cuales el virus había modificado las características, lo cual hizo que los individuos no estén inmunizados al cambio. “Pero se puede decir que la reinfección no es la regla, es la excepción, esto puede cambiar en dos o tres meses cuando todos los pacientes que se han infectado sigan estando expuestos a la infección, eso va a determinar el grado de inmunidad y la duración de la inmunidad que puede desarrollar un individuo que se ha infectado”. Por lo tanto el médico especialista recomendó que “aquellos que tuvieron Covid deben seguir cumpliendo las medidas de prevención”.

Podes escuchar la nota completa acá: