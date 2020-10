Neuquén podría tener su primer caso de reinfección por Covid

En las primeras horas de este lunes, se supo que Neuquén podría tener su primer caso de reinfección de coronavirus. Se espera que los resultados que se encuentran en estudio. Lo confirmó el director del Hospital regional Castro Rendón y luego confirmado por la ministra de Salud, en conferencia en Casa de Gobierno.

Se trataría de un paciente que fue positivo por covid en el mes de mayo (hace 5 meses), según confirmó Lammel, a la redacción de mejorinformado.com. En un primer momento se hablaba de "inmunidad total" para todo aquel paciente que había transcurrido la enfermedad; expertos a nivel nacional y mundial, hace un tiempo ya habían anticipado que era posible volver a infectarse, "aunque es raro".

En este sentido, esta mañana, la ministra de Salud, Andrea Peve, en conferencia de prensa en el patio de la Casa de Gobierno, sostuvo que "hay estudios mundiales que hablan de reinfecciones, está documentado que la inmunidad dura pocos meses, en Neuquén hay un caso en estudio, aún resta identificar las correspondientes cepas".

Desde el sistema de salud provincial aseguran que aún no hay "nada certero, nunca se pudo corroborar que realmente exista una inmunidad total y duradera, una cosa es la recuperación y otra distinta es no volver a adquirirla", dijo con certeza Adrián Lammel, director del hospital Castro Rendón, quién, además agregó que "una vez que se recupera íntegramente, el paciente es dado de alta. De todas formas, estamos viendo secuelas, no sabemos qué va a pasar a la larga".

Asimismo, entre los profesionales de la salud en los diferentes nosocomios de la provincia, aún continúan preocupados por la cantidad de casos que aumentan a diario y las camas de terapia intensiva e intermedia que continúan con ocupación alta, pese a que el pasado lunes desde provincia hayan "presionado el botón rojo" y consigo la burbuja sanitaria en Neuquén.

En las últimas horas hubo derivaciones de Neuquén a Zapala y a San Martín de los Andes por la urgente necesidad de internaciones de menor complejidad.