Gutiérrez: "El 40% mantuvo su poder adquisitivo, pero no consume"

El gobernador neuquino Omar Gutiérrez realizó esta mañana una conferencia de prensa en el patio de la Casa de Gobierno, en la que, en primer término, dio detalles del proyecto de ley para la creación de la Agencia de Ciencia e Innovación, pero además brindó información sobre la deuda en dólares de la provincia, la situación del sistema de salud, del comercio, y de las obras que se siguen llevando adelante.

Junto a él se estuvo la ministra de Salud, Andrea Peve, en el marco de un momento delicado por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de Coronavirus en la región. También participaron de los anuncios, el ministro jefe de Gabinete Sebastián González, y la ministra de Turismo, Marisa Focarazzo.

El gobernador Gutiérrez, junto a la ministra Peve.

El mandatario provincial contó, en relación a la deuda en dólares de Neuquén, que se presentó una nueva propuesta a los acreedores, que será para los bonos Ticade, uno de los tres que tiene la administración provincial, y destacó que la recepción de la misma fue "buena". Además adelantó que la oferta tiene como fecha de vencimiento el 30 de este mes.

En tanto, Gutiérrez comentó que están trabajando para cumplir con la presentación de la ley de presupuesto para el 31 de octubre.

En cuanto a los reclamos desde los sectores Pyme y de comercio en general a las medidas de restricción, el gobernador destacó el esfuerzo de 75 millones de pesos del IADEP (Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo) para otorgar 801 créditos a diferentes localidades, y cuidar puestos de trabajo.

"Aproximadamente un 40% de la gente mantuvo su poder adquisitivo, pero no está consumiendo, el consumo está diferido. Eso implica menor actividad de nuestros comercios. Vamos a hacer nuevas reuniones con ellos, con ACIPAN, para ver como los podemos apoyar desde el BPN" dijo Gutiérrez.

El ministro jefe de Gabinete, Sebastián González por su parte, brindó datos sobre lo que dejó la primera semana de restricciones en Neuquén: Desde el 12 de octubre hasta el día de hoy la policía identificó cerca de 8 mil autos, 43 han sido secuestrados, y se labraron 589 infracciones sólo en la capital, y 864 con el resto de las ciudades con restricciones. Teniendo en cuenta que la multa menor es de $15.000, el monto total asciende a 13 millones de pesos. Remarcó que hubo pocas infracciones por no usar barbijo. No brindó datos sobre multas a comercios que no cumplieron con las normativas previstas: "los municipios seguramente tendrán los informes de las actas labradas por las áreas de Comercio", dijo.

En tanto, la ministra de Salud Andrea Peve contó que se siguen evaluando currículums para incorporar a nuevos agentes de salud, descartó que haya pacientes que se queden sin atención en la provincia, y en cuanto a las reinfecciones por Covid en la región contó que hay una situación en evaluación en Neuquén.