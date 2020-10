Con los hospitales en rojo, todo sigue igual en Río Negro

El anuncio del presidente Alberto Fernández no arrojó novedades para Río Negro. El Alto Valle, Viedma y Bariloche se mantendrán en Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, aunque muy distante del que se conoció en marzo cuando arrancó la pandemia. Pese a los números rojos en cuanto a enfermos y el casi colapso que se vive en el sistema de Salud desde hace más de cuatro meses, todo sigue igual.

El presidente puso como ejemplo al conglomerado del Alto Valle mencionando al departamento General Roca, en el mismo nivel que Neuquén, Mendoza y Gran Mendoza, lugares en los que se sufre un importante estrés médico e hizo foco en que se debe "garantizar que todos los pacientes tengan la atención médica que necesitan".

Aunque la gobernadora Arabela Carreras aún no se pronunció al respecto, desde el gobierno provincial confirmaron que "todo sigue como hasta ahora", con las restricciones del ASPO pero con las mismas excepciones, como ocurrió durante las últimas dos semanas. Además, continuarán los controles de acceso a la provincia, sobretodo en los puentes con Neuquén, pero no trascendió de que manera se realizarán. También se mantienen los puestos de Policía en los ingresos a las ciudades.

Con respecto a Bariloche, sigue la prueba piloto para el ingreso de turistas del Alto Valle, ya que luego de la primera semana se calificó por parte de las autoridades como positiva y sin inconvenientes. Se mantiene el cupo de 500 personas por semana, con el hisopado negativo de hasta 48 horas antes, y con seguro de Covid.

El regreso a las clases presenciales es un tema que aún no se puede evaluar ante la gran cantidad de contagios y la situación límite de los hospitales.

Pese a la intención de marcar una reducción en el tránsito de personas que se anunció hace 15 días, en la práctica no quedó evidenciada. De todas maneras no habrá cambios ni posturas más duras. Se intenta desde el gobierno convencer a la gente para que cumpla con las medidas de prevención ya conocidas, y sobretodo que eviten las juntadas. De todas maneras, los controles nocturnos anunciados tienen un límite que es la propiedad privada. Ante esa situación los uniformados no pueden hacer nada, aunque tengan la certeza de que quienes están en la propiedad no pertenecen al grupo conviviente.

Todas las otras zonas de la provincia permanecen en DISPO, que permite que la libre circulación "siempre que guarden la distancia de dos metros”.