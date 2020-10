El Obispado de San Isidro pide postergar el desalojo

A través de su página web el Obispado de San Isidro emitió un comunicado en el que solicita postergar el desalojo ordenado por la Justicia hasta tanto se pueda desarrollar sin violencia. La decisión se conoció luego del pedido del Parlamento Mapuche al Papa Francisco solicitando que interceda para evitar nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la Lof Lafken Winkul Mapu.

“Ante la posibilidad de generar hechos violentos, pedimos a las autoridades pertinentes, postergar la restitución dispuesta por el Juez hasta tanto se hallen dadas las condiciones y los protocolos que garanticen dicha medida, sin el empleo de la violencia”, expresa el documento firmado por el Presbítero Mariano Caracciolo, Vicario General de la Diosesis de San Isidro, dueña de la cabaña Hueche Rucha que fue usurpada en abril por la comunidad Mapuche en Villa Mascardi.

Además le piden expresamente al Juez de Garantías Martín Arroyo, que “se convoque de manera urgente al diálogo para dar lugar de manera pacífica". Cierra el comunicado en el mismo sentido que se expresó la semana pasada el presidente Alberto Fernández, luego de una reunión con la gobernadora Arabela Carreras, días después de que esta fuera víctima de pedradas y gritos en un piquete en la ruta 40.

Precisamente, luego del impacto mediático que tuvo el primer desalojo ordenado por la Justicia rionegrina y ejecutado por la Policía provincial en El Foyel (a unos 60 kilómetros de Mascardi en cercanías de El Bolsón), otro Juez de Garantías se expresó a favor del reclamo del Obispado de San Isidro que se presentó como querellante contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio privado, lindante a las tierras que tienen tomadas en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El jueves 21 se formularon cargos a cuatro mujeres, entre ellas la Machi Betiana Colhuan, líder de la Lof Lafken Winkul Mapu por la usurpación del predio perteneciente al Obispado de San Isidro, el pasado 1 de abril. La denuncia formal de tal ocupación fue realizada el 30 de septiembre pasado. Además, tal como lo solicitó el Ministerio Público Fiscal, el Juez dispuso la restitución del predio a sus propietarios.

La Fiscalía, con la adhesión de la querella, coincidieron en que la estancia de los ocupantes en el lugar se da “de manera amenazante, violenta, clandestina y dañina” lo que queda demostrado en las fotos actuales del predio que en la tranquera de entrada cuelgan banderas que hacen referencia a la Lof y a su reclamo ancestral.

“Hemos buscado por todos los medios restituir el predio de manera pacífica pero la tarea fue infructuosa, por lo cual formulamos este reclamo legal y pedimos que tal restitución se produzca bajo un estricto protocolo de desalojo dispuesto por la Fiscalía General que ya arrojó resultados positivos días atrás en la zona de El Foyel”, destacó la fiscal Betiana Cendón durante la audiencia.

El juez Arroyo culminó la audiencia haciendo referencia a diversa legislación relacionada con los derechos de las comunidades indígenas y el plexo normativo. "Aquí no está en discusión la existencia de los pueblos originarios, pero sí que no se puede acudir a cualquier vía para ejercer un reclamo, debo tener cuenta las consecuencias. Los derechos legítimos no habilitan las vías ilegitimas, y si lo hacemos nos exponemos. No tiene que ver con discriminación”, aseguró.

El pedido del Obispado de San Isidro se dio a conocer horas después de que el Parlamento Mapuche hiciera pública una carta enviada al Papa Francisco en la que le solicitan que interceda para evitar nuevos enfrentamientos en la zona de Villa Mascardi entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

Es importante señalar que la última vez que ingresaron las fuerzas federales a la zona fue asesinado el joven barilochense Rafael Nahuel tras un feroz ataque del grupo Albatros de Prefectura Naval enviados por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.