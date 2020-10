Intendentes piden ayuda a la justicia para los controles

El intendente de Viedma, Pedro Pesatti y su par de Carmen de Patagones, José Luis Zara se reunieron para analizar medidas en conjunto a partir de la vuelta a la fase de aislamiento del departamento Adolfo Alsina.

La reunión sirvió para adoptar disposiciones inmediatas que igualen criterios y acciones en ambas ciudades, en virtud de las diferencias en el tratamiento legal del estatus sanitarias que tienen Viedma y Patagones en el texto del Decreto de necesidad y urgencia del presidente Fernández.

Pesatti indicó que "hoy se realizará una reunión en la Justicia Federal de Viedma, para solicitarle su colaboración y lograr el cumplimiento de las recomendaciones y obligaciones que impone el decreto nacional que establece el aislamiento. Pesatti y Zara pedirán al juez subrogante Ernesto Pedro Sebastian el acompañamiento en los casos en los que no se cumple con las disposiciones del DNU.

Indicó que “la mayoría de los vecinos cumplen con las medidas establecidas, pero sabemos que un grupo menor no respeta las normas, y eso se ve reflejado en el crecimiento de casos. Queremos que la justicia aplique el Código Penal Argentino a las personas que hacen fiestas y reuniones privadas en plena emergencia sanitaria”

"Una persona que organiza una fiesta sabiendo que es uno de los actos más graves expone al resto a una enfermedad que es considerada como una pandemia. Es alguien que está propagando una enfermedad, que está cometiendo un delito. Esto ya no es una contravención. Nosotros no podemos aplicar el artículo 205 del Código Penal para estos casos. No podemos entrar a los domicilios para pedirle a una persona que no haga una fiesta. Entonces ¿qué hacemos si la están haciendo sabiendo que es una fuente de propagación muy fuerte de la enfermedad?", explicó.

“Ese orden jurídico es de competencia de los tribunales federales y ordinarios, y se funda en criterios sanitarios que los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir para garantizar el derecho a la salud y a la vida. “, expresó Pesatti

Entre las medidas que acordaron ambos intendentes es la de no permitir la circulación nocturna entre ambas ciudades, desde las 23hs y hasta las 7 de la mañana y sólo podrán circular trabajadores esenciales, quienes deberán presentar el certificado único de habilitación. Paralelamente, durante ese horario, permanecerá cerrado al tránsito en el puente Ferrocarretero.