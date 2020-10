Escuelas en Neuquén: avanza una exclusión silenciosa

Desde marzo, cuando se anunció la cuarentena en el país, se pensaba que en tan solo unas semanas las clases podrían continuar de manera normal. Hace siete meses en Argentina los estudiantes de todos los niveles educativos, empezaron a perder contenidos, empezaron a perder vínculos y muchos terminaron perdiendo las ganas. Se cerraron las escuelas y se llegó a la virtualidad, tardó un tiempo, pero se le dio prioridad a la conectividad sin analizar el contexto: un país donde al 56,3 por ciento de los chicos menores de 14 años, no solo le falta conectividad, sino también la comida.

Las escuelas siguen cerradas, si bien en algunos sectores retomaron los últimos niveles, da la sensación de que se demoró mucho y se sigue demorando en las ciudades donde no hay virus. Además de pensar la articulación de contenidos y las promociones, “ya habría que estar trabajando en las condiciones edilicias de las escuelas” afirmó por AM 550 y 24/7 la infectóloga Silvia González Ayala. “Que el personal de mantenimiento vaya a la escuela ordenadamente por turno, respetando todas las normas de seguridad. Cuál es el problema. Quiero que alguien me explique. Desde la enfermedad infecciosa no lo entiendo”.

La vuelta a clases es posible, con menos alumnos y por turnos, dijo la especialista. “No se está pensando en los niños, la educación es el único futuro que tiene el país y la estamos tirando por la ventana, la educación es clave y no se piensa, es muy triste”.

Desde el Ministerio de Educación de Neuquén lo único que está definido son las fechas de inscripciones, pero “se está trabajando en diferentes dispositivos de matriculación que nos permitan una inscripción ordenada y con los recaudos sanitarios necesarios en este contexto de pandemia” dijo la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, Ruth Flutsch y confirmó a Mejorinformado.com que se prorrogan las fechas para aquellos alumnos que ingresen al trayecto educativo obligatorio: Nivel Inicial: 24 de noviembre al 4 de diciembre; Nivel Primaria: 30 de noviembre al 13 de diciembre y Nivel Secundario (todas las modalidades) del 30 de noviembre al 13 de diciembre.

También a Flutsch se le consultó si la cartera educativa tiene una cifra aproximada de los alumnos que no tuvieron acceso a clases y contenidos, quedando fuera del sistema, pero la respuesta se desvió hacia el porcentaje de conectividad: “los estudiantes se han conectado o vinculado con algún profesor o con todos en un 90 %, ya sea de manera digital o con dispositivos físicos como puede ser un cuaderno de actividades”.

A este resultado se llegó mediante una encuesta realizada por el Ministerio de Educación nacional con ayuda de UNICEF, a equipos directivos y hogares de todo el país, y otra encuesta realizada desde provincia dirigida a estudiantes secundarios. “Fue una encuesta que nos permitió tener un relevamiento con datos relacionado con lo pedagógico, pero también involucró temáticas que tienen que ver con lo vincular” explicó la viceministra.

“La pandemia profundizó las desigualdades existentes; las hizo más visibles y más dolorosas” reconoció Flutsch. Sin embargo no se sabe con exactitud cuántos son los alumnos que sufren esas desigualdades. En referencia a esta problemática, la infectóloga González Ayala dijo que “en la ciudad de Buenos Aires tienen perfectamente identificados alrededor de 6000 chicos que no pudieron conectarse nunca” a diferencia de la provincia de Buenos Aires donde “ese diagnóstico no está”, al igual que en Neuquén. “Es como que la educación quedó en el rincón de los olvidos y es la herramienta más importante para el país” lamentó.