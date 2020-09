“Hay que volver a clases, no va más tener los chicos guardados”

Algunos afirman que el año está perdido. Otros, evalúan qué contenidos priorizar de acá a diciembre. Todos saben que no habrá aplazos. Muchos tienen miedo. Ya no es un secreto que se trabaja pensando, en el mejor de los casos, en clases presenciales a partir de junio 2021. “No es el año que se perdió, sino el sufrimiento de los chicos por lo que está pasando. Necesitan volver a clases”, opinó el licenciado en Ciencias de la Educación y docente Gustavo Iaies.

En una entrevista con 24/7 Noticias, el especialista fue contundente en la crítica a la mirada que pesa sobre esta pandemia, desde el ministerio de Educación que conduce Nicolás Trotta. “Me parece muy bien, tenemos que tomar criterios, pero me da la sensación que estamos trabados, mirando lo que nos dicen los epidemiólogos, pero no estamos viendo la salud de los chicos, lo que nos dicen los psicólogos y los padres. Perdieron un año de contenidos, pero también de vinculación”, consideró.

Para el especialista en educación, volver a clases va más allá del aprendizaje. Lo vincula directamente con la salud mental de los niños y adolescentes. “Lo primero que tenemos que pensar es cómo volvemos rápido a la escuela; cómo los chicos recuperan sus vínculos con sus compañeros, con sus maestras, con sus amigos. Uno ve en el mundo, que han empezado a volver a clases y creo que no tenemos razón para no hacerlo. No puede ser que en todo el país los chicos no puedan volver”, opinó.

Desde su perspectiva, los adultos deben, por un lado, construir relatos que no tengan que ver con la pandemia, los muertos y las camas que faltan en terapia; sino buscar que sus hijos se vuelvan a vincular con sus amigos. Y por el otro, son esos padres quienes deben presionar al Ministerio de Educación “porque los chicos necesitan recuperar su vida”.

No obstante, diferenció que es necesaria una política clara para aquellos niños y adolescentes que tuvieron clases y para aquellos que no pudieron conectar. “A los que tuvieron clases hay que decirles que no fue en vano, más allá si pasan de grado, pero hay que darles respuesta”, opinó. “Y debemos entender que vamos a una sociedad de mayor inequidad, entre los que tuvieron clases y lo que no. Pero creo que es bueno empezar a meter presión para crear un escenario de certidumbre; la sociedad debe pedir esto. No importa si se vuelve por poco tiempo, pero se debe volver al aula”, concluyó.

Escuchá la entrevista, en el Noticiero de 24/7: