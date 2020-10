Se contagió en un geriátrico y hace 4 días que está sola con su familia

Lejos de bajar la curva de contagios como dijo el ministro Ginés González García en su fugaz visita a Neuquén, los números evidencian que sigue el aumento. El jueves cerró con 599 nuevos casos y 13 decesos, con un 93% de ocupación de camas en Terapia Intensiva. Pero, además, se denuncia el abandono de aquellos pacientes que se identifican con Covid y realizan internación domiciliaria. Falta de recursos humanos, un sistema sanitario colapsado y miedo entre muchos médicos refuerza una crítica unificada: desde el 0800 o los trailer DetectAR se identifican los casos positivos pero no se hace un seguimiento y peor aún, no se acompaña para que reciban asistencia alimentaria ante la imposibilidad de salir de la casa.

Horas atrás, también en Mejorinformado.com denunció un chofer del Hospital Castro Rendón el caso de una mamá primeriza, que el lunes fue dada de alta tras el parto, la enviaron a su casa con su beba y con Covid, pero nadie desde el Sistema averiguó en qué condiciones y a dónde iba. La denuncia pública la hizo el propio chofer del nosocomio -quien perdió a su esposa por Coronavirus hace 20 días- al encontrarse con un cuadro desolador en La Meseta. Una casilla sin servicios mínimos, aumentando el riesgo de contagio.

A poco de conocerse este caso, otra historia similar trascendió a través de 24/7 Noticias y AM 550. Leandro contó, que este jueves, al constatar el abandono en el que se encontraba él y su familia, se enojó y trató por todos los medios, de visibilizar su situación.

“Hoy hace 4 días que tenemos Covid y a nadie le importó. Mi hijo se levantó descompuesto, mi hija con mareos, le sangraba la nariz, la gente de Salud nunca nos llamó, no nos preguntaron nada, si estábamos mal o bien. Nos metieron un sello y andate a tu casa y de ahí que se arreglen como puedan. Hoy me levanté triste y enojado, empecé a buscar en los medios y a enviar mensajes por Twitter. Si yo no hacía hoy eso, ni un fideo nos traían ni preguntaban cómo estábamos”, relató en un mensaje que envió a esta multimedia. “Llamé a la guardia del hospital (de Plottier), me dijeron que ellos no envían nadie a domicilio. Me dijeron que lleve el nene a la guardia. Les dije: ¿cómo voy a llevar al nene a la guardia, si estoy aislado en cuarentena?. No tengo en qué ir y si voy, voy contagiando a todo el mundo. ¿Cómo no tenés un sistema para fijarte, no estamos anotados todos, no tenés una computadora?, le pregunté y me contestó la chica que no manejan eso. No me han traído medicamentos, ni nada. Mis nenes están mal y mi señora no para de toser”.

Con esa angustia atravesada, Leandro contó que no tiene trabajo y su esposa, se contagió en el geriátrico donde trabajaba. A raíz de su protesta, desde el municipio de Plottier se lo asistió este jueves con víveres, pero se le aclaró que, en ningún momento, conocían de su situación, ya que nos son reportados los casos desde Salud Pública.

Escuchá su testimonio: