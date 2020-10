Descontaron los días que no trabajaron a enfermos de Covid

El fin de semana la gestión de María Emilia Soria anunció el pago de haberes a los trabajadores municipales. La sorpresa fue cuando los empleados empezaron a verificar los montos que se depositaron en las cuentas sueldos.

Daniel Villanueva, delegado municipal de la Asociación Trabajadores del Estado aseguró esta mañana en Radio La Super de Roca que “les descontaron los días que no fueron a trabajar a los muchachos de la recolección de residuos, pero estaban enfermos de Covid. Les descontaron entre 5 y 10 días. Este mal eso. Eso equivale a 10 mil pesos. En el recibo de sueldo dice descuento por enfermedad. No se puede condenar a un trabajador por haber contraído la enfermedad. Estamos analizando con los abogados para hacer una presentación en la justicia si es que no obtenemos respuestas”

El dirigente gremial adelantó que «estamos evaluando parar la recolección de residuos en toda la ciudad. Si no lo hicimos todavía es por respeto a los contribuyentes».

No obstante, remarcó que «tendremos una reunión con las autoridades del Ejecutivo municipal para que revean esta situación. No sé quién asesora a la intendenta, nadie está exento del coronavirus».

Villanueva explicó que “son alrededor de 10 trabajadores que sufrieron los descuentos sólo en el área de recolección, pero que hubo más descuentos en otras áreas. Si no hay un acuerdo vamos a seguir en el obrador. Y vamos a endurecer las medidas”

Por otro lado, el dirigente indicó que desde la semana pasada se vienen registrando medidas de fuerza en el obrador porque no le renovaron el contrato a un trabajador del sector. «No sabemos qué parte no entienden los funcionarios municipales, no se puede despedir a un trabajador en pandemia, por decreto. Estamos en alerta y movilización», indicó.

«No le renovaron el contrato al compañero. Pero después de 3 años no le renuevan, justo ahora en pandemia», finalizó Villanueva.