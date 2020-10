“Señor presidente necesitamos ayuda”, dicen en Bariloche

Los vecinos autoconvocados de Bariloche realizaron una segunda movilización hacia el lugar donde la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu mantiene una ocupación territorial desde hace 3 años.

Una gran cantidad de ciudadanos llegaron en caravana, a bordo de sus propios vehículos, hasta el ingreso al camping Los Bakeanos, sobre Ruta 40 y la Ruta Provincial 82, en el sector de Villa Lago Gutierrez, para realizar la manifestación.

“Bariloche abraza Mascardi” se denominó la convocatoria en apoyo a vecinos de Villa Mascardi que sufren ante los diversos ataques por parte de una autodenominada comunidad mapuche asentada en el lugar.

Los pedidos concretos fueron “por el lago, por las playas, por los senderos, por el tránsito libre y seguro, por nuestro Parque Nacional y en defensa de la propiedad privada y de nuestra soberanía”. Una vez en el lugar, el abogado Diego José Breide resaltó que “esta historia que estamos sufriendo todos los barilochenses, gente de la zona, vecinos y turistas que circulan por la ruta, tiene muchos años”.

El abogado leyó una cronología, que aseguró haber sacado de un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con el de Río Negro, Neuquén y Chubut, del año 2017, en la que afirmó que “hubo 96 actos delictivos, ataques, incendio, hechos por esta gente”.

En tanto Diego Frutos, señaló que "a mí me incendiaron la casa. Ya por mi casa no puedo luchar. Eso está claro. La nueva lucha es tratar de cuidar los bosques nativos. Esta gente ya comenzó a talar nuestros árboles. A la noche se escuchan las motosierras. Ya han tirado varios cipreses y coihues. La situación que vivimos los vecinos de Mascardi es de un continuo temor. Quiero decirle al gobierno nacional que estamos desesperados. A partir del comienzo de la pandemia nos dejaron solos en Mascardi y eso fue lo que le dio fuerzas a esta gente. El Estado nos ha recibido, pero no nos da respuestas concretas. Están jugando con nuestro tiempo. Elevamos una carta al presidente de la Nación, pero no recibimos respuestas. Le digo al señor presidente que necesitamos asistencia en forma urgente”