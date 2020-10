Preocupa en Plottier la falta de mantenimiento en escuelas

Si las condiciones edilicias de los establecimientos educativos en tiempos normales son difíciles de mantener, difícil de imaginar es que en pandemia la situación sea la mejor. Al respecto la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz expresó su preocupación por la falta de manteamiento de las escuelas de su ciudad.

“Hoy no veo una presencia en cuanto a lo que es el manteamiento de escuelas, al menos acá en la localidad de Plottier” lamentó Ruiz por AM 550 y 24/7 Canal de Noticias. “A principio de año, en una reunión con la Ministra de Educación se planteó los problemas edilicios de los establecimientos, la limpieza antes del comienzo del ciclo lectivo los hicimos nosotros, para evitar que no se empiecen con las clases”.

La mandataria local agregó que espera que estos 200 días de aislamiento hayan servido para “acomodar” este problema y que “el año que viene, si se vuelve a clases, no tengamos que tener un problema edilicio que impida nuevamente que los chicos no volver a la escuela”.

Gloria Ruiz también hizo referencia a la preocupación de los vecinos de la localidad que denuncian falta de especialistas para la atención de otras patologías distintas a la Covid en el hospital local, y aclaró que este está divido en tres áreas –traumatología, accidentes y Covid- que permiten garantizar la atención a toda la comunidad.

Además recordó que no se implementaron nuevas medidas, sino que acompañan las dispuestas por la provincia y que el gran problema que tienen de incremento de contagios es por las reuniones sociales, “es muy difícil de controlar tenemos que poner más énfasis en los encuentros sociales y en la circulación y seguir llamando a la conciencia, hoy por hoy la responsabilidad cabe en cada uno de nosotros” manifestó.

