¿Festejaron cumpleaños en la Facultad de Roca?

Autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Roca iniciaron una investigación para saber si se realizó un festejo de cumpleaños en uno de los edificios del predio de la Universidad Nacional del Comahue, en medio de la cuarentena por el coronavirus. Es que aparecieron imágenes en las redes sociales donde se ve a un grupo de 12 personas, todos trabajadores de la Facultad que participaron del festejo sin la utilización de barbijos ni distancia social.

Esta mañana el decano Andrés Ponce de León señaló en Radio Nueva de General Roca que “estamos trabajando para que esto se aclare. Se conoce como información sumaria para deslindar responsabilidades. Si ocurrió es de extrema gravedad. Estamos todos muy sensibles por eso es que debe haber un proceso de investigación que clarifique que fue lo que sucedió”

“No vimos las fotos ni los videos. Queremos que sea una investigación clara y que se realice un proceso para saber que paso. Si sucedió es grave iniciaremos todas las medidas necesarias, pero si no sucedió también hay que saberlo”, indicó

El decano expresó que “las consecuencias son graves. Creemos que las fotos son del año pasado, pero no estamos seguros. Por eso queremos iniciar el proceso de investigación”

Ponce de León sostuvo que “es habitual que todos los claustros utilicen algún espacio de la Facultad para festejos de cumpleaños. En este caso, si es verdad que se hizo, no estaba autorizada. Pero se hace con relativa frecuencia este tipo de prácticas de festejar. Lo hacen los estudiantes, los docentes y no docentes. No hay prohibición de realizar este tipo de tareas”