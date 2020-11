Concede algunas flexibilizaciones el gobierno de Gutiérrez

Luego de la inauguración de un nuevo tramo del Paseo Costero en la ciudad de Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez anunció una serie de flexibilizaciones en el marco de las medidas regulatorias de circulación por la pandemia de Coronavirus.

Una de las incógnitas en el último tiempo, sobre todo a nivel educativo, fue saber cómo serían los actos de egresados de primaria y secundaria. Según informó el mandatario provincial, las ceremonias de fin de curso tendrán un protocolo, serán al aire libre y de esta manera podrán ser presenciales.

También se refirió a la habilitación de reuniones de culto, y la apertura de salas de teatro, y contó que el ministro de las Culturas, Marcelo Fox Colona está trabajando para una apertura, tendiendo acuerdos con los municipios.

Además informó que habrá cambios en la medida que limita las salidas por número de DNI par o impar. La misma sólo se pedirá en grandes superficies, supermercados e hipermercados. Para el resto de los comercios ya no regirá.

En cuanto al turismo que llegue a la región, recordemos que Gutiérrez había declarado que "no hay posibilidad de no tener temporada turística en Neuquén". En ese sentido se informó que no se solicitará un hisopado a los visitantes que ingresen a la provincia.

LAS FLEXIBILIZACIONES EN DETALLE:



Egresados

Para egresados del último año, tanto en escuelas primarias como secundarias, el ministerio de Educación elaboró una propuesta, con protocolo sanitario, para que entre el 30 de noviembre y el 20 de diciembre, aquellas escuelas públicas y privadas de toda la provincia que voluntariamente deseen organizar actos de egresados de último año de nivel primario y secundario, puedan hacerlo.



“Esto no se hará de manera obligatoria sino que será consensuado por la comunidad educativa de cada escuela. Los que quieran participar lo podrán hacer, así como podrán no hacerlos quienes no estén de acuerdo”, manifestó el gobernador.



Esos actos deberán realizarse de acuerdo a las siguientes indicaciones:



· Al aire libre, con distanciamiento social, y sin aglomeraciones de ningún tipo.

· En espacios públicos al aire libre. Patios, playones escolares, plazas y otros.

· En forma no obligatoria para alumnos, padres, y docentes.

· Con activo involucramiento de los municipios.



Turismo

Gutiérrez adelantó que “nuestro compromiso es que a partir del 1 de diciembre o a más tardar el fin de semana largo del 8 de ese mes esté en marcha la temporada turística en la provincia. Tenemos 20 días por delante para trabajar en los dispositivos y las autorizaciones respectivas” y agregó que “ya hay un récord de reservas de alojamiento en las distintas localidades turísticas”.



Se establecerán tres requisitos para el ingreso de turistas a los destinos de la provincia:



· Presentación del “Seguro viajero Covid-19” para mayores de 60 años y grupo de riesgo, que incluye alojamiento, comida, atención médica y regreso a origen de las personas que se conviertan en casos y de sus contactos estrechos.

· Portar la app “Cuidar/Viajar”, donde constarán los datos filiatorios y nombre y comprobante de reserva de alojamiento de destino e itinerario (cabañas, hosterías, hoteles, apart hoteles, camping organizados).

· Someterse a los controles de bioseguridad que cada municipio aplique en los ingresos a las localidades (o a las microrregiones turísticas según sea el caso) por parte de personal municipal en cada destino; y a las auditorias de cumplimiento de protocolos en los diferentes lugares turísticos.

Adicionalmente, cada municipio podrá establecer requisitos sanitarios adicionales consensuados con el ministerio de Salud de la Provincia.





Iglesias, templos y lugares de culto

Se autorizará la realización y celebración de actividades religiosas en iglesias, templos y lugares de culto de cercanía en la Provincia del Neuquén, de acuerdo a los siguientes criterios:



· Con factor de ocupación limitado al 30 por ciento de la capacidad autorizada de los mismos.

· En ningún caso con más de 40 personas en espacios cerrados y/o abiertos.

· Todas las actividades de acuerdo con los protocolos sanitarios básicos.





Actividades escénicas con público

Se abrirán los teatros con todas las medidas que regulan la modalidad de venta de entradas, medidas de higiene, elementos de protección y organización del espacio.



El factor ocupacional máximo será del 30 por ciento en relación a la capacidad máxima habilitada para la asistencia de público presencial en los establecimientos habilitados en espacios cerrados y/o abiertos al aire libre.



Se continuará acompañando a los espacios culturales a través del Plan de reactivación del ministerio de las Culturas.