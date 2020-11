Rebelión: comerciantes decretan fin de cuarentena en Neuquén

La rebelión de los comerciantes ya se había anticipado, después de los anuncios el pasado viernes del gobierno de Omar Gutiérrez, que no reflejaron mayores cambios en las actividades para la población, solo ampliación del horario para bares y restaurantes que poco mueven la aguja económica. Este lunes el Clúster Pymes Neuquinas dijo basta y en un comunicado anunció la “vuelta a la normalidad” del sector comercial.

La última semana la curva de contagios mostró una importante caída de casos positivos de Covid, y este dato sumado a la ya conocida información que se viene reflejando desde hace meses, que prueban que los comerciantes respetan protocolos y que los comercios no son fuentes de contagios junto a la asfixiante situación económica, hicieron que los comerciantes unidos se rebelaran.

En el comunicado que se conoció desde el Clúster informan a toda la comunidad “que serán atendidos con total normalidad, sin otras restricciones que el respeto al protocolo de cada establecimiento comercial”. Retomaremos nuestra actividad regularmente” afirman y advierten que los locales adheridos estarán identificados con el emblema “Comercio Seguro”.

De esta manera la Multisectorial de Comerciantes Autoconvocados, Neuquén Trabaja y Comerciantes Unidos de Neuquén, apuntaron a las medidas del gobierno provincial, “las restricciones horarias generan amontonamientos que perjudican el distanciamiento social aconsejado, obligando a recurrir mayormente a los grandes hipermercados y empresas de entrega de encomiendas y paquetería, potenciando mas aun la concentración de personas, sumándole horas de espera e largas colas, que aumentan mucho más todavía las posibilidades de contagio.

Agregan también que "la circulación vehicular es menos riesgosa, no solo para evitar contagios en las sendas peatonales, sino también por razones evidentes de seguridad. Sumando a ello las complicaciones inherentes a la falta de transporte interurbano para los trabajadores considerados no esenciales”. Por último, recuerdan que ellos también son consumidores y “tener una limitación horaria impide abastecimiento”.

En declaraciones a CN 24/7, Fernández Seppi, referente del Clúster Pymes Neuquinas, había dicho que en San Martín de los Andes, la perla del turismo, el 50% de los negocios, que están vinculados al turismo "están cerrados y no van a volver a abrir. Es decir, es muy dramático hablar con la gente que ha perdido años de sacrificio y trabajo. No entendemos cuál es la posición del gobierno y de algunos intendentes que no hacen una apertura más amplia como han hecho en otros países del mundo”.