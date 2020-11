“Bronca decepción, rabia” es lo que siente Agustina Bonetti en los días previos al aniversario del Triple Crimen de Cipolletti, ocurrido hace 23 años. Triple crimen que tuvo como víctimas a María Emilia González, su hermana Paula Micaela González y la amiga de ambas, Verónica Villar.

Agustina tenía tan solo 2 años en aquel momento, y muchos años después supo que su mamá, María Emilia y su tía Paula eran esas chicas que “estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada”.

“Recién a los 15 años, en el 2009, me entero cómo fue pasando todo. La poca colaboración de la policía, lo que hizo Iribarren (el juez a cargo de la causa), todo el manoseo político y policial que tuvo la causa, porque se podría haber resuelto, había algo atrás que no querían que se sepa. El único que está imputado en la causa como partícipe necesario es Claudio Kielmasz, yo personalmente creo que solo no lo debe haber hecho”.

En el 2009 Agustina tuvo una charla con su papá. El disparador fue un informe de Telefe, en el que se trató el caso con detalles, “ahí me di cuenta del nivel de violencia que tenía, porque yo sabía que las chicas habían salido a caminar y que no habían vuelto. Ahí me empecé a enterar cómo fue que manejaron la situación”.

“Creo que el Estado tiene una deuda con nosotros, y los años van pasando y cada vez pesan más” dijo Agustina, quien además contó que trató de investigar por su cuenta, “pero es muy difícil. Yo con mis abuelos no he hablado mucho del tema, ya tengo 25 años, y todavía no me animo a preguntarle a mi abuelo las irregularidades policiales, todo esto lo he leído, me lo han contado, y es una búsqueda un poco personal, pero creo que es muy difícil, no tengo muchas esperanzas”.

“Kielmasz, si el sale en algún momento, creo que es la única persona que podría llegar a darnos alguna una clave para poder seguir” ¿Hablarías con él si tuvieses la posibilidad? “No sé, yo soy una persona muy explosiva, quizás no”.

Agustina no cree que sea el único implicado, “para mi debe haber algo atrás que implica mucha gente pesada, una movida de drogas o algo así, es lo que se rumorea. Yo creo que estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada”.

En cuanto a lo que le llega de lo sucedido en 1997 la joven sostiene que “la gente es muy cruda, me han llegado a preguntar si mi mamá tenía un amorío con alguno de los comisarios. Mi bronca va por eso, porque va de boca en boca y son distintas versiones donde se pone más en cuestión la vida privada de las víctimas y no quien fue”.

Pedido de Justicia

El próximo sábado en calle Uruguay y Vélez Sarsfield habrá una intervención artística para recordar a las tres chicas y seguir pidiendo justicia. “Este es el primer año que me junto con Ofelia y la multisectorial, son personas que han luchado y no han bajado los brazos nunca”.

Agustina no participaba no en las actividades que organizaba su familia, “para mí era quedarme en mi casa y nada más y ahora que soy un poco más grande, y que ya vi como son las cosas, voy a ver si me puedo unir con Ofelia y con las chicas de la multisectorial porque la verdad creo que es camino que me gustaría seguir es una decisión muy personal. Mis abuelos, si bien no dejaron de luchar, se fueron a la cordillera junto con mi tío para ver si pueden cerrar esta herida y he quedado como cara visible de la familia González.

“Mi idea es no parar de luchar. Cada vez que me pongo a leer sobre esto pienso que es una película de terror”.

Podés escuchar la nota con Agustina Bonetti acá: