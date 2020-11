Alumnos de 5° año piden actos de egresados presenciales

Estudiantes de quinto año del colegio Fátima de Cipolletti quieren que el gobierno de Río Negro les autorice el protocolo sanitario para poder tener su acto de egresados, al aire libre y con un límite de familiares por alumno, “Queremos hacernos escuchar” dijo Serena, una de las estudiantes por AM550.

Durante el mediodía del viernes los adolescentes se acercaron hasta el municipio, para poder dialogar con el intendente Claudio Di Tella, “fuimos a expresar lo que sienten los alumnos de quinto de todas las escuelas”.

“Queremos tener un acto presencial, darle un cierre a este ciclo que es la secundaria” explicó la joven, “un acto virtual es frío, no sentís el estar con tus compañeros, el despedirte, todos hace mucho tiempo estamos juntos. Queremos egresar, tener el acto”.

No llegaron hasta Di Tella, pero los recibió la secretaria de Silvana Larralde, Presidenta del Concejo Deliberante y se acordó un reunión para el próximo martes. Ese día tendrán la oportunidad de exponer su postura, ya no solos sino con representantes de otros establecimientos públicos y privados.

Aunque el pedido surgió solo de este grupo, con el correr de las horas más estudiantes se fueron sumando, pasaron de 7 a 14 escuelas, entre ellas el CEM N°5, 15, 17 y 35 y privados como Sunrise, Crear y Limay, este último, además ofreció sus instalaciones para aquellos establecimientos que no cuenten con el espacio requerido. Una vez que logran juntar las firmas de la mayoría de las escuelas cipoleñas, la intención es enviar una nota a la gobernadora Arabela Carreras.

Consultado sobre el pedido de los estudiantes, el intendente Claudio Di Tella, aseguró que desde el municipio “somos partidarios de tener los actos de colación al aire libre”, hay que ver el comportamiento de los contagios, “pero todo lo que sea al aire libre, que no sea un gran número de personas y que sea controlado, no veo la posibilidad que no se pueda hacer. Me parece que es todo un acontecimiento para terminar una etapa de la vida” expresó.