La luz verde para los egresos escolares desató más críticas

“Hay tantas cosas para hacer con una mínima presencialidad, que pensar en la presencialidad para un acto de colación, es no haber hecho nunca uno”.

“Lamentablemente nos venimos enterando repetidamente de cosas por los anuncios” dijo Noel Jeckeln, director del CPEM 48 de la ciudad de Neuquén sobre la posibilidad de realizar los actos de egresados tanto para el nivel primario como secundario. “No hay nada oficial en los correos", justamente lo contrario les ordenaron el pasado 3 de noviembre, "no hacer ningún tipo de actividad presencial ni en la escuela ni en ningún lugar”.

Jeckeln, quien además es consejero escolar del distrito 8 afirmó que “el gobernador no es la autoridad que regula la política educativa de educación de la provincia, sino que es el Consejo Provincial de Educación (CPE) donde hay vocales electos, vocales del ejecutiva. Hay toda una normativa que va a contramano, no solamente de esa disposición sino de lo que vienen haciendo durante todo el año”.

Por ejemplo hizo referencia a las mesas presenciales, que se podrían haber concretado con distanciamiento y pocas personas, pero “esto ha sido negado permanentemente”. “Somos los que venimos sosteniendo la escuela pública con un montón de ausencias del Estado por todos lados, entonces realmente, poner la prioridad en que hay que brindar la posibilidad de juntarse para actos, y que no haya un pensamiento de prioridad para ver cómo nos vinculamos con los estudiantes que dejamos de ver el 13 de marzo, creemos que es tener realmente las prioridades invertidas”.

El director del Cpem 48 además denunció que en la escuela no hay auxiliares de servicio, porque hay normativas que lo prohíben, por lo tanto el mantenimiento de los edificios no se ha logrado “y hay un montón de otras funciones que se podrían hacer con distanciamiento, que no se vienen cumpliendo”.

“Hay tantas cosas para hacer con una mínima presencialidad, que pensar en la presencialidad para un acto de colación, es no haber hecho nunca uno” cuestionó Jeckeln. “Nosotros quisiéramos brindarlo, pero es imposible poner eso en las manos de los directivos como una cuestión de control a toda esa comunidad y a toda esa gente que se pueda llegar a juntar en un acto”.

“No tenemos ninguna duda de que muchas de las cosas que se están empezando a abrir, tienen más que ver con las presiones, en este caso de los padres, presiones en el caso de los comerciantes, y otras presiones como el turismo, pero no tiene nada que ver con que hayamos mejorado la situación de la epidemia” advirtió.

Hasta el momento lo más cercano a un acto de colación, es lo que están organizando los docentes, juntando dinero para comprarle a los estudiantes obsequios y entregárselos junto al diploma, “seguramente vamos a entregarles su diploma, y veremos la posibilidad de ir a la casa de cada estudiante, de paso que estén con su familia o en caso de que se pueda citarlo a la escuela será de a uno o dos por turno, porque la escuela no está en condiciones, ni creemos que podemos juntar tantas personas”.

“Hay otras cosas que necesitan presencialidad que son pedagógicas del día a día” volvió a cuestionar Jeckeln. “En el Cpem 48 no hay manera de garantizar el distanciamiento y las cuestiones de seguridad mínima. Los actos se preparan desde abril, mayo, no conozco una escuela que 15 días, 20 días o un mes antes del acto prepare uno, lleva mucho tiempo y lleva mucho trabajo artesanal por la falta de recursos”.

Finalmente lamentó que nuevamente sean ellos quienes deban decidir, “lo dicen en los medios, no llegan por los canales formales, y estas son las situaciones en las que nosotros nos encontramos ahora, ver qué hacemos. Vendrán reuniones con las familias, con estudiantes que los querrán y le tendremos que explicar, porque somos nosotros los que estuvimos desde el 16 de marzo con ellos”.

Podés escuchar la nota completa acá:

También en Noticiero Central 24/7 Noticias se trató el tema. En este caso, quien dio su testimonio fue Paulina Kittl, vicedirectora del Cpem 44 de Parque Industrial. “No hay plata ni para imprimir los títulos de los egresados”, graficó la docente, quien criticó duramente a las autoridades de Educación de la provincia por la situación de "abandono" durante la pandemia.

Escuchá la nota completa: