Otra vez Pesatti toma distancia de Carreras

El Intendente de Viedma Pedro Pesatti no deja pasar oportunidad para manifestarse en contra de la apertura del turismo por las graves consecuencias epidemiológicas que puede tener la llegada de personas de diferentes lugares a la capital provincial. A sus negativas anteriores, en las últimas horas le sumó un duro tuit: "Estoy escuchando al Ministro de Salud Pública de la Nación. Dijo: No podemos pensar el verano como en tiempos normales. En consecuencia me preguntó: de qué turismo hablan los que hablan de turismo? La pandemia se nutre del movimiento de personas. Y el turismo es movimiento…”.

Sin dudas que el tiro por elevación y sin nombrarla tiene como destinatario a la gobernadora Arabela Carreras, quien se comprometió con el sector empresario a abrir las fronteras provinciales durante la primera semana de diciembre, para turistas de todo el país que quieran visitar cualquier ciudad de la provincia sin importar el status sanitario.

Cada vez que fue consultado, el ex vicegobernador planteó sus dudas con respecto a las consecuencias que puede tener esta apertura anunciada por Carreras. De todas maneras, Pesatti es consciente que cualquier determinación de la gobernadora estará por sobre los intereses del municipio que comanda y que por más que quiera no puede impedir el ingreso de turistas a la región, o actividades que habilitarán los Ministerios de Salud Nacional y Provincial. Aunque anunció que no realizará actividades de promoción ni publicidad que aliente la llegada de visitantes.

Estoy escuchando al Ministro de Salud Pública de la Nación. Dijo: No podemos pensar el verano como en tiempos normales. En consecuencia me preguntó: de qué turismo hablan los que hablan de turismo? La pandemia se nutre del movimiento de personas. Y el turismo es movimiento... pic.twitter.com/IHzKv351Dz — Pedro Pesatti (@pedropesatti) November 12, 2020

Sin embargo, la apertura de Las Grutas tendrá una incidencia directa en la situación sanitaria de Viedma. No sólo por la cercanía -176 kilómetros-, sin también porque el hospital Zatti de la capital provincial es el único con terapia intensiva en la zona Atlántica, por más que anunciara la colocación de un hospital modular en la villa turística.

Una prueba de lo que presume Pesatti se podrá evidenciar el 14 de diciembre con el eclipse total de sol. Se especula que el fenómeno generará el primer aluvión de turistas de la temporada, sin que el casi colapso que atraviesa el sistema de salud desde hace unos meses haya disminuido. Y solo una semana después, el movimiento de personas por las fiestas de Navidad y Año Nuevo no le darán respiro a un sistema debilitado y agotado.

Desde el otro lado, la gobernadora prefiere evitar los debates públicos al respecto y desde su gobierno ya se difundió cuáles serán los requisitos para poder ingresar a Las Grutas desde este fin de semana.