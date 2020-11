Vacuna rusa: “Tenemos que ser cautos” y tener información

"No hay estudios de fase 3, solamente publicaron fase 1 y 2, donde lo máximo que está escrito, es sobre 77 personas".

Fue noticia el lunes, Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. Con esto surge la polémica, no solo de los “antivacunas”, sino de la sociedad que se divide ahora en la desconfianza sobre una vacuna de la que poco se sabe y que, tal como aseguró el infectológolo neuquino Jorge Calderón, no hay literatura médica sobre las pruebas de la fase 3.

En AM 550 y CN 24/7 afirmó que en una intensa búsqueda de información acerca de Sputnik V, “encontré que no hay estudios de fase 3, solamente publicaron fase 1 y 2, donde lo máximo que está escrito, es sobre 77 personas” y que esas personas “tuvieron buenas respuestas de anticuerpos. Eso es lo único que hay. ¿Qué quiere decir la fase 3? Es tener miles de pacientes. Se espera tener la respuesta sobre 30 mil pacientes. Por eso tanto cuestionamiento”.

“Lo único que dice (Vladimir) Putin es que el vacunó a su hija. Lo otro que está en vía de conocerse es que todos los trabajos se hacen en el ejército, en voluntarios del ejército rojo, que generalmente es una población joven, que no está enferma. Diferente a los trabajos que se está haciendo en las otras 4 o 5 vacunas, donde se busca personas de edad. Se buscan personas con afectación de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, diabetes u obesidad” explicó Calderón.

El especialista destacó que las dudas surgen porque “el resto de las vacunas publican los estudios, entonces de acuerdo a lo publicado (sobre Sputnik V) no estaría avanzada. Ellos en agosto ya pusieron la fecha de diciembre, es decir, uno sabe que hay imprevistos, y tenemos que tener los resultados”. Además en lo económico hay un riesgo para el país, afirmó Calderón, ya que se pone un 20% de seña y si la vacuna no tiene buenos resultados no se devuelve al dinero.

El infectólogo además destacó que “no estamos cerca de que esto se termine, y con vacuna y todo no debemos abandonar el barbijo, el distanciamiento el lavado de manos, porque no hay una sola vacuna en el mundo que tenga cien por ciento de eficacia”.

“Uno no tiene que ser ni pro ni anti (vacuna), lo que uno tiene que tratar de tener es la información necesaria. Tenemos que ser cautos. Esperar a tener la respuesta y lo que dicen los hallazgos de las 30 mil personas vacunadas sea del laboratorio que sean”.

Podés escuchar la nota completa con el infectólogo neuquino Jorge Calderón acá: