De los millones de Verstappen al esfuerzo de Colapinto: la diferencia abismal en la F1

Mientras Max Verstappen lidera la Fórmula 1 en ingresos con un salario de 65 millones de dólares al año, Franco Colapinto, el joven argentino que corre para Alpine, sigue peleando por sumar sus primeros puntos y por mantenerse en pista. Con apenas 22 años y como uno de los rookies de la temporada, Colapinto cobra por carrera disputada y hasta ahora ha acumulado 287.000 dólares, una cifra muy por debajo en comparación con los gigantes del paddock.

Después de haber sido piloto de reserva durante las primeras cinco fechas, Colapinto reemplazó a Jack Doohan y se ganó el segundo asiento de Alpine, compartiendo escudería con el francés Pierre Gasly. Sin embargo, su camino en la F1 no ha sido sencillo: un auto poco confiable, una estructura que no siempre le responde y un frustrante abandono en el GP de Gran Bretaña, donde ni siquiera pudo largar por un desperfecto técnico que lo dejó varado en boxes.

El contraste con los sueldos de la categoría no podría ser más brutal. Según Racing News 365, Verstappen, actual tetracampeón del mundo y tercero en el campeonato de pilotos, lidera el ranking de salarios con 65 millones por temporada. Le sigue Lewis Hamilton con 60 millones. Gasly, el compañero de equipo de Colapinto, también está cómodamente en ese top: percibe 10 millones de dólares al año.

Franco, en cambio, cobra cerca de 41.000 dólares por cada GP en el que participa. Con siete carreras disputadas hasta el momento, su ingreso total apenas roza los 287.000 dólares, situándolo como el piloto con el salario más bajo de la parrilla.

El descargo de Colapinto tras no poder largar en Silverstone

La frustración del piloto de Pilar fue evidente tras el fallido GP británico:

“No sé qué pasó, no pude ni salir del box. Tuvimos un par de problemas y están investigando. Es una lástima, porque había encontrado un buen ritmo y esta era una buena carrera para estar ahí, con todas las condiciones cambiantes, los neumáticos, la lluvia. Me siento triste y frustrado, este fin de semana fui más rápido que Pierre, era una buena oportunidad para el equipo”, dijo visiblemente afectado.

Pese a la bronca, no pierde el foco:

“Hay que seguir trabajando. Van a venir pistas que me gustan y quiero tener un mejor fin de semana allá. Me hubiera encantado correr. Hay que mirar para adelante”.

Lo que se viene

La próxima cita para Colapinto será el 27 de julio en Bélgica, un circuito que le resulta favorable y donde espera dar el golpe. Una semana más tarde llegará el GP de Hungría, otra pista que conoce bien. Luego habrá receso hasta fines de agosto, con las fechas en Países Bajos y Monza, dos trazados icónicos donde buscará, si el auto lo permite, romper el cero y demostrar por que se gano un lugar en la máxima categoría.