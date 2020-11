Desalojados acampan frente a la municipalidad de Roca

Continúa la tensión a partir del desalojo que se concretó el sábado del predio que pertenece a la Asociación Patriótica Tiro Federal. Ayer se concretó una reunión entre los vecinos del autodenominado Barrio La Esperanza y funcionarios municipales.

Las Secretarias de Gobierno Mariana Soler y de Desarrollo Social Diana Vazquez, junto a la Coordinadora de Tierras Fiscales, Sara Parada, recibieron a los referentes del grupo y les pidieron que se inscriban en el Banco Municipal de Tierras, que es la herramienta que posee el municipio para abordar la problemática habitacional.

Los vecinos pidieron volver a esos terrenos, en tanto desde el Ejecutivo municipal se aclaró que la entrega inmediata de un lote único integrado por 18 terrenos, no es una alternativa viable.

Ante esta respuesta es que decidieron iniciar un acampe frente a la municipalidad y que permaneció toda la noche.

Esta mañana Brisa Huenchual señaló que “queremos que nos devuelvan los terrenos de los cuáles nos sacaron a patadas. Teníamos un proyecto de barrio que estábamos llevando a cabo. No nos dieron respuestas concretas. Insisten con que nos anotemos en el Banco Municipal de Tierras, pero hay familias que están inscriptas hace años y nunca pasó nada. Yo tenía 18 años cuando me quise anotar y me dijeron que la edad no daba y se me rieron en la cara».

Huenchual indicó que “exigimos estar todos juntos, nosotros teníamos un proyecto de barrio. Nos arrebataron nuestro barrio con tiros, balas y golpes. Estamos dispuestos a que nos den terrenos en otro lugar, pero no queremos que nos separen. Nos querían dar dos terrenos más lejos de Chacra Monte, otros dos en otro lado, pero hay vecinos que no tienen como movilizarse, no pueden ser tan lejos», reclamó.

Finalmente sostuvo que «vamos a continuar con el acampe hasta que recibamos una respuesta concreta».