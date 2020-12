“No logramos la recomposición salarial”

El Gobierno provincial se reunió, otra vez, con los trabajadores de la salud. En el encuentro se ratificó la voluntad de ir corrigiendo la forma de liquidación de los haberes que se utiliza hace años, en este caso en particular en el sector salud, y avanzar progresivamente en el blanqueo de las cifras no remunerativas que hoy componen el salario.

Esta mañana, Andrea Prieto del hospital Artemides Zatti de Viedma manifestó que “la reunión fue en buenos términos. Muy técnica. El Gobierno propuso trabajar en la reglamentación de la Ley 3487 que establece el Estatuto General y Básico para el personal de la Administración Pública. Y nos aseguraron que se blanquearán las sumas en negro que tenemos en nuestros sueldos”

“Sobre la posibilidad de otorgar algún incremento salarial nos dijeron que no. El 2020 está cerrado y no se puede hacer nada. Recién hablaríamos en fines de febrero o marzo de como empezar a recomponer salarios a partir de esa fecha. No logramos la recomposición. Pero creo que la lectura que debemos hacer es otra. Estuvimos en una mesa de participación y diálogo, eso es lo bueno. De todas maneras, el otorgarnos aumentos es una decisión política. Ellos lo pueden hacer. Paradójicamente, la peor pauta salarial fue para salud. Ellos verán como la revierten”, indicó

Sobre la continuidad de las renuncias en los hospitales públicos, Prieto señaló que se irá definiendo en las asambleas que se realicen en la provincia.

Hospitales modulares

La médica del hospital Zatti, Andrea Prieto señaló que “los hospitales modulares no estarán listos para la temporada. El de Las grutas no estará listo. La gobernadora Carreras ya dijo que no sabe con qué personal harán funcionar estos hospitales. Por ahora no se pondrán en marcha. El de Las Grutas sólo tiene las bases y no es solo armarlo y poner el material. ¿Y el recurso humano? Esto es algo que no lo entiende el ministerio de Salud de Río Negro ni el de Nación, nosotros los trabajadores hospitalarios no somos esenciales, somos imprescindibles”, finalizó.