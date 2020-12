“Con expectativas y ansiosa”, así se describió la senadora del Frente de Todos, Silvia Sapag ante el proyecto de legalización del aborto. Este lunes se reunieron las tres comisiones, de la Mujer, Justicia y Salud, y recibieron a tres ministros entre ellos Ginés González García, donde informaron sobre el proyecto de ley que obtuvo media sanción en Diputados.

“Este proyecto es por demás conocido” dijo Sapag por 24/7 CN, “El senador que ya tomó posición no la va a cambiar, lo que están tratando de hacer es de ganar tiempo, para que los plazos no den para ser tratado este año". Pero “nuestro deseo es a final de esta semana hacer circular el dictamen, para el 29 estar en el recinto tratándolo”.

La senadora neuquina criticó a quienes dicen que este momento, por la pandemia y crisis económica, no es “oportuno” para debatir esta ley. “No es oportuno, porque creo en realidad que es urgente, la oportunidad ya tendría que haber sido hace mucho tiempo, estamos en tiempo de descuento, no podemos permitir que sigan muriendo mujeres o que queden mutiladas y que tengan que pasar por el horror de una interrupción de un embarazo de manera clandestina. Es casi una tortura a la que se somete a las mujeres y eso no lo podemos permitir más”.

En cuanto a la elección de sus pares provinciales, Oscar Parrilli se sabe que votará a favor de la ley, mientras que Lucila Crexell no se sabe qué decidirá. “En la elección de 2018 se abstuvo y ahora dejó entrever que podría estar a favor” dijo Sapag sobre su sobrina, y dijo que entiende que pueda pasarle eso. “Yo misma he pasado por esa misma circunstancia, de joven no estaba a favor del aborto, cambié mi posición como sobre un montón de posiciones”.

“Creo que puede haber una palabra, un razonamiento, una circunstancia de la vida que nos haga cambiar de pensamiento” reflexionó.

Agregó que “son siglos que venimos las mujeres bregando por nuestros derechos, nos cuesta, vamos de generación en generación, pero vamos teniendo logros. Ahora tenemos que lograr tener autonomía de nuestros cuerpos y esa es nuestra lucha actual”.

Desde aquel 2018 ”lo innombrable se hizo habitual” reconoció la senadora y “cambió todo. Esto es necesario para las mujeres, para su libertad, para su independencia, para su autonomía. Si no sale este año será el año que viene. Lo terrible va a ser que las muertes o los terrores que tengamos que pasar hasta que se apruebe y no van a ser responsabilidad nuestra, sino de quienes estén en contra porque esto va a pasar si o si antes o después, y es mejor que sea este 29”.

Podés escuchar la nota completa acá: