"Hay vecinos que estuvieron molestando toda la obra"

Edgardo Oñate, secretario gremial de UPCN, confirmó por AM550 que el derrumbe de esta mañana en la obra ubicada en calle Roca y Salta y que pertenece al sindicato estatal, ocurrió cuando los camiones hormigoneros estaban llenado una losa, “se vino abajo la parte que estaban hormigoneando”. Además informó que de los tres albañiles heridos, dos ya fueron dados de alta y uno continúa en observación.

En el lugar se está construyendo la sede gremial, "con una empresa constructora y un estudio de arquitectos", que ya están evaluando qué pudo haber sucedido. "No es que se cayó todo el edificio, no es que se cayó algo que ya estaba hecho, estaban llenando la losa que se derrumbó”. Además destacó que "son dos empresas que tienen bastante edificios hechos en Neuquén, y no son unos improvisados”.

Sobre las denuncias que habían presentado los vecinos, Oñate opinó que "hay un par de vecinos que han estado toda la obra molestando” por los camiones y movimiento de suelos, aunque remarcó que se tomaron todos los recaudos para evitar derrumbes y rajaduras. Desde la municipalidad se han realizado las inspecciones correspondientes, "no hemos hecho nada fuera de lo que se tiene que hacer”, admitió.