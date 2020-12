Martínez: "No queremos que la gente ahorre para pagar tarifas"

El secretario de Energía de Nación, Darío Martínez, se encuentra en Neuquén para pasar las fiestas en familia, y se tomó unos minutos para charlar con La Primera Mañana por AM550 y 24/7 Canal de Noticias.

En cuanto a los objetivos planteados, Martínez dijo: "Logramos lanzar el Plan Gas, algo muy bueno, en poco tiempo. Ya están los equipos trabajando, en vez de estar en su casa suspendidos, perforando. Queremos hacer lo mismo en cuanto a petróleo".

"Hay que hacer mucho en cuanto a eléctrica. Hay que resolver problemas de cortes que son endémicos. Eso va a llevar algunos años, pero la primera etapa ya la firmamos" confirmó el secretario.

En cuanto al esquema de negocios de petróleo y gas en pandemia que tuvo que atender desde su cartera, Martínez dijo: "En pandemia todo fue atípico. Planteamos a las productoras que estamos dispuestos a sentarnos en una mesa para buscar un horizonte de aumento de producción. A cambio queremos metas y objetivos, para transformar pesos en dólares. El presidente y la vicepresidenta me han dado el aval para avanzar en ese sentido".

"Venimos de una crisis internacional que hizo que todo se paralizara. Pero hoy hay un horizonte, en cuanto al petróleo con una gran posibilidad. El precio se ha recuperado. Si hay confianza no hay impedimentos para incrementar la producción. El mundo vuelve a consumir".

Sobre el rol de las operadoras en la regulación de la producción, el secretario de Energía contó: "Nosotros pedimos más integración de valor agregado nacional. Dentro de la estructura de costos cada vez hacer más en pesos y empujar la industria nacional".

En cuanto a las tarifas, Martínez dijo: "Cristina fue muy clara, yo hablo permanentemente con ella. Planteamos una previsión importante desde marzo. Es imposible ir a los esquemas que planteaban las tarifas en dólares. Hay que ir a unas tarifas de transición, que permitan a los sectores vulnerables no tener impacto, a los sectores activos que el impacto no sea superior al incremento del poder adquisitivo para que no dejen de consumir bienes y servicios. No queremos que la gente ahorre para pagar tarifas".

