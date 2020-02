Sin acuerdo con docentes; hay dudas sobre el inicio de clases

Poco antes de las 12 de la noche de este miércoles, el secretario general del gremio docente, ATEN, Marcelo Guagliardo, informó que no hubo acuerdo en la mesa salarial iniciada al mediodía con los representantes del gobierno de Omar Gutiérrez. Explicó que el Gobierno se mantuvo en la misma oferta que le hizo a los otros gremios estatales, de prorrogar por seis meses el acuerdo 2019 de actualización de la inflación y que ya había sido rechazado. En este marco, y si bien este jueves recibirán la oferta por escrito, se anunció un plan de lucha desde el 2 de marzo, poniendo en duda el inicio de clases.

“El Gobierno volvió a insistir con las dificultades que acarrea haber dado la propuesta del semestre, asume ese riesgo de no saber que va a pasar con las cuentas de la provincia pero nosotros explicamos las dificultades que tenemos los trabajadores para afrontar una economía, donde el incremento de los precios golpea nuestros bolsillos”, explicó Guagliardo al salir de la reunión, promediando las 23.30 horas. “Llega un momento en que esa discusión se vuelve complicada para ser superada”, agregó, ejemplificando que no existe aún una presentación por escrito de lo propuesto por los representantes del Poder Ejecutivo provincial, por lo que “nos pidieron tiempo hasta mañana (por este jueves) a las 12 horas, para venir a buscar la propuesta por escrito, que no va a tener otra cosa que la propuesta del semestre y no va a tener ningún punto de resolución de la mesa pendiente del 2019”. En ese contexto, el dirigente pidió a la militancia recorrer cada escuela y cada asamblea para comunicar el plan de lucha que se iniciará el próximo 2 de marzo, fecha prevista de inicio de clases en la provincia de Neuquén.

“Esperamos que recapacite el gobernador Omar Gutiérrez, y le decimos: las escuelas de la provincia funcionan también en los años que no son electorales”, afirmó Guagliardo, dándole tiempo hasta este jueves, a las 12 del mediodía, para responder a los puntos solicitados.