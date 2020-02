Se viene un fin de semana de intenso calor en la región

Parecía que el verano comenzaba a despedirse en la región, sin embargo, las altas temperaturas vuelven a sentirse este fin de semana en el Alto Valle.



Según lo informado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este viernes se espera una jornada de sol pleno con 33º C de máxima. El viento no será protagonista.



Para el sábado, la temperatura empezará a subir con una máxima de 36º C y una mínima de 16º C. Tampoco habrá viento en un día de sol sin nubes.

El domingo se espera el calor más intenso y con uno de los días más calurosos del verano. La máxima se elevará a 41º C y la mínima será de 20º C. El viento promedio será de 29 Km/h con ráfagas que pueden llegar a los 51 Km/h. Otra jornada de mucho sol con algunas nubes aisladas.