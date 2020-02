Los chicos rehenes de la política

El mes de febrero comenzó cargado política y económicamente a nivel regional. Otra toma más. Ya se podría afirmar que es la más grande de los últimos tiempos en la ciudad.

Pasaron solo 72 horas y de las 45 familias que en un primer momento llegaron al gran predio ubicado en la meseta capitalina, se convirtieron en cientos y cientos de hombres, mujeres y niños buscando su “pedacito de tierra”. La Justicia neuquina ordenó este martes el desalojo de la “Toma neuquina" (bautizada por los ocupantes), en Casimiro Gómez a metros de la Autovía Norte, ante el pedido del fiscal Marcelo Jara.

Las tomas de terreno y los enfrentamientos contra las fuerzas policiales marcaron en un cierto punto la vida cotidiana de un gran sector de la población neuquina alejada del centro de la ciudad en la última década. Algunos con carpas, abrigo, agua, comida, ollas, desembarcaron en la meseta, los más pequeños son los protagonistas de esta puja de poder de un gobierno que aún no ha encontrado o no ha "visibilizado" la solución habitacional que tanto padece la provincia de la "Vaca Muerta".

Algunos, apenas deben comprender esta realidad, no van de campamento con sus padres para jugar con sus hermanos, primos o tal vez, sí, será mejor que en su imaginario y en su inocencia intacta, crean eso. Los adultos, la sociedad, el gobierno, los políticos, ellos sí, saben muy bien que esto no es un juego, no debería serlo.

La necesidad de un techo y la arrogancia de los que deberían proteger a los pibes, que son el futuro, hoy son rehenes de un sistema que mira y no ve.