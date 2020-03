Zapala también cerró sus fronteras y ya cosechó críticas

En una medida polémica que se ha extendido en localidades de Neuquén –Las Lajas, Villa La Angostura, Mariano Moreno, Bajada del Agrio y Rincón de los Sauces- y en alguna de Río Negro –Fernández Oro-, el intendente de Zapala, Carlos Damián Koopman, resolvió en las últimas horas blindar la ciudad e impedir el ingreso y egreso de vehículos extranjeros a la localidad, como medida para evitar el tránsito de coronavirus proveniente de Chile, y mientras dure el aislamiento obligatorio dispuesto a nivel nacional.

La diputada provincial de Zapala del Frente de Todos, Soledad Martínez, en diálogo con 24/7 Canal de Noticias, criticó la medida del jefe comunal al advertir que ello no solo podría provocar un grave problema de desabastecimiento, sino también en las rutas de la periferia.

“Creo que es un error. El Paso Pino Hachado es el tercero en importancia en cuanto a intercambio entre Chile y Argentina” y regularlo “excede a los zapalinos”, dijo la ex intendenta de Zapala.

“Entiendo que se cierren las fronteras para el turismo, para la visita social o para la atención médica, pero el intercambio comercial con Chile es una cuestión que tiene otras variables y que no puede ser materia de decisión de un intendente”, dijo enfáticamente.

Se refirió también a la decisión de la intendenta de Las Lajas que dispuso el cierre del tránsito de camiones desde y hacia Chile. “Tenemos 60 o 70 camiones por día por Pino Hachado y no todos paran en Zapala o en Las Lajas, y si no van a poder ingresar a Zapala vamos a generar un grave conflicto con la periferia y un problema de tránsito serio en las rutas”, agregó.

“Sin una articulación no se pueden tomar medidas de esa naturaleza. Y no es que hay que dejarlos entrar o salir como quieran, tiene que haber controles, pero hay que intensificarlos con los organismos que tienen competencia en los pasos internacionales. Me parece que esto nos va a traer más problemas que soluciones”, dijo finalmente.

La resolución que adoptó Koopman impide el ingreso de todo vehículo proveniente del extranjero, excepto que su conductor no presente síntomas de coronavirus, y pueda acreditar haber cumplimentado con la cuarentena en alguna ciudad que no esté considerada de riesgo.

Zapala tiene tres personas internadas con diagnóstico positivo de coronavirus y otras tres en calidad de sospechosos.