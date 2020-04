Los enfermeros trabajan con miedo y pocos recursos

Desde el Sindicato de Enfermeros de Neuquén expusieron una grave situación para hacer frente a la pandemia de coronavirus en toda la provincia. Pusieron sobre la mesa que no cuentan con suficiente material de protección, que falta personal y que carecen de directivas claras desde el ministerio de Salud de la provincia.

“No nos han convocado para integrar ningún comité de crisis”, dijo Darío Mas, titular del gremio de los enfermeros, en diálogo con Afilados, porAM550.

“La verdad es que tenemos miedo, como tiene miedo cualquier persona de la comunidad frente a lo que se está viviendo” destacó el dirigente. “No hay un manual de procedimiento del ministerio de Salud de la provincia, y esto nos genera mucho estrés”, añadió.

Luego expuso que el sector de enfermería de todos los hospitales de la provincia trabaja al límite de sus posibilidades. “Se dice que hay directivas de procedimientos y que nos entregan material, pero la realidad es que las directivas no son claras y no vemos que se entreguen equipos de protección personal como gafas, camisolines o barbijos”, lo que –agregó- “lleva a que haya peleas entre los trabajadores por el uso de los elementos” por lo que “son los compañeros quienes deben decidir un orden de prioridad”.

Y dio como ejemplo que “el coronavirus se contagia aún de personas que no tienen síntomas; entonces, ante la falta de insumos, nos genera el dilema ¿debemos usar barbijo ante el paciente que tiene síntomas o ante el que aún no tiene síntomas?, porque no nos indican con claridad cómo proceder ante un caso sospechoso”.

“Lo real es que no hay sistema de salud en el mundo que pueda afrontar esta pandemia, por eso la medida de aislamiento es muy buena y hay que cumplirla”, consideró.

El sistema de Salud de la provincia cuenta con 2500 enfermeros que, según estimó Mas, “no sabemos sus características y si (ese plantel) está el 100 por ciento, dijo.

Finalmente enfatizó que “los insumos no se distribuyen de manera adecuada; es necesario que la inversión en salud se ejecute de la mejor manera. Nuestro sindicato no fue convocado por la ministra de Salud (Andrea Peve) y no integramos ningún comité. Y la realidad del sector enfermería es la realidad del sistema de salud de Neuquén”.