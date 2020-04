En plena cuarentena, parió a su hija "Vida" en la casa

View this post on Instagram

Llegu00f3 Vida a nuestras vidas y lo celebramos asu00ed! Nuestra nueva compau00f1erita de camino naciu00f3 el 11 de Abril a las 11.26 PM. Encarnu00f3 en la Tierra luego de un parto suave y hermoso. Paru00ed en mi casa, junto a mi familia, respetada, informada y acompau00f1ada en todas mis elecciones y decisiones. Gracias @ceciliathurin nuestra partera y compau00f1era en todo este proceso. Gracias a la vida y a la naturaleza sabia e inmensa. Gracias a nuestros cuerpos que saben parir y buscan paz. @carlosdimo u2764